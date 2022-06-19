Есть абсолютно реальная угроза Харькову, но город они не возьмут, – Арестович

Российские оккупанты снова начали беспощадно бить по Харькову. Захватчикам не удастся захватить город, однако мирным жителям следует быть очень осторожными.

Об этом в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE" рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. Он призвал харьковчан ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Россияне будут продолжать гатить по Харькову

Арестович заявил, что для Харькова есть абсолютно реальная угроза. Ведь на границе в Белгородской области кафиры собрали приличную "сборную солянку".

Где-то 5 – 7 БТГ (батальонных тактических групп – 24 канал), которые в случае введения по направлению могут доставить Харькову большие неприятности. Они не возьмут город, сразу говорю, но продвинуться поближе к Харькову, поставить под угрозу массированные удары полевой артиллерии могут,

– отметил советник главы ОП.

Он добавил, что также в России в направлении Харькова есть авиация – примерно 6 штурмовиков и 15 – 18 вертолетов. Они могут угрожать неприятностям для украинских войск и мирных жителей.

"Поэтому Харьков снова стал прифронтовым городом . Он не особо переставал им быть, но был период, когда мы вышли к границе, начали двигаться к Печенежскому водохранилищу и так далее. Но сейчас мы откатились. И по Харькову бьют полевой артиллерией. Эта ситуация может ухудшиться. Харьковчанам следует это учитывать", - подчеркнул Арестович.

По его словам, высшее политическое и военное руководство об этом знают и принимают соответствующие меры.

"Но война есть война, так что каждый снаряд не поймаешь и везде сильным не будешь. Поэтому Харькову угрожает вполне реальная опасность. И у меня есть просьба к харьковчанам – ни в коем случае не пренебрегайте сиренами воздушной тревоги", – добавил советник главы ОП. .

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Обстрелами Харькова кафиры пытаются отвлечь ВСУ

Арестович рассказал, что ночью 18 июня, по некоторым данным, по Харькову избивали "Искандерами" из Белгородской области. Примечательно, что тогда же россияне слышали в своем городе "хлопки" . Советник главы ОП отметил, что массированные обстрелы Харькова – это очень логичная в своей жестокости военная история .

"Она заключается в том, что пока мы истощаем российские силы от Изюма до Северодонецка и Попасной, удерживаем оборону и заставляем их нести потери, мы хитро подбираемся к Херсону. Левой рукой прикрываемся, правой – бьем. Или же правой прикрываемся, левой – бьем. А они, соответственно, пытаются сделать тот же трюк с Харьковом, чтобы мы отвлекались и не особо наступали на тех направлениях, которые опасны для них. И здесь главное, кто кого. Это война", - заметил Арестович.

Он подчеркнул, что кафиры точно не захватят Харьков, поэтому об этом можно не волноваться.

"Другое дело – по Харькову избивали, бьют и будут бить, наверное, еще некоторое время . Это доставит большое количество неприятностей, если так можно назвать гибель мирных жителей, потери и так далее. Поэтому харьковчанам нужно быть очень осторожными и понимать , что они снова стали прифронтовым городом в буквальном смысле", – добавил советник главы ОП.

Арестович подытожил, что горожане понимают это и без его оговорок, ведь по ним уже неделю бьют вражеские артиллерия и ракеты. Однако эта ситуация может еще больше ухудшиться, поэтому нужно это учитывать.

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