Про це в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE" розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. Він закликав харків'ян ні в якому разі не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

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Росіяни продовжуватимуть гатити по Харкову

Арестович заявив, що для Харкова існує абсолютно реальна загроза. Адже на кордоні у Бєлгородській області окупанти зібрали пристойну "збірну солянку".

Десь 5 – 7 БТГ (батальйонних тактичних груп – 24 канал), які у разі введення за напрямком можуть завдати Харкову великих неприємностей. Вони не візьмуть місто, одразу кажу, але просунутися ближче до Харкова, поставити під загрозу масованих ударів польової артилерії можуть,

– зазначив радник голови ОП.

Він додав, що також у Росії в напрямку Харкова є авіація – приблизно 6 штурмовиків та 15 – 18 вертольотів. Вони можуть загрожувати неприємностями для українських військ та мирних жителів.

"Тому Харків знову став прифронтовим містом. Він не особливо переставав ним бути, але був період, коли ми вийшли до кордону, почали рухатися до Печенізького водосховища і так далі. Але зараз ми відкотилися. І по Харкову б'ють польовою артилерією. Ця ситуація може погіршитися. Харків'янам слід на це зважати", – наголосив Арестович.

За його словами, вище політичне та військове керівництво про це знають і вживають відповідних заходів.

"Але війна є війна, тож кожен снаряд не спіймаєш й скрізь сильним не будеш. Тому Харкову загрожує цілком реальна небезпека. І в мене є прохання до харків'ян – ні в якому разі не нехтуйте сиренами повітряної тривоги", – додав радник голови ОП.

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Обстрілами Харкова окупанти намагаються відволікти ЗСУ

Арестович розповів, що вночі 18 червня, за деякими даними, по Харкову били "Іскандерами" з Бєлгородської області. Прикметно, що тоді ж росіяни чули у своєму місті "хлопки". Радник голови ОП зауважив, що масовані обстріли Харкова – це дуже логічна у своїй жорстокості воєнна історія.

"Вона полягає в тому, що поки ми виснажуємо російські сили від Ізюма до Сєвєродонецька і Попасної, утримуємо оборону і змушуємо їх зазнавати втрат, ми хитро підбираємося до Херсона. Лівою рукою прикриваємося, правою – б'ємо. Або ж правою прикриваємося, лівою – б'ємо. А вони, відповідно, намагаються зробити той самий трюк з Харковом, щоб ми відволікалися і не особливо наступали на тих напрямках, які небезпечні для них. І тут головне, хто кого. Це війна", – зауважив Арестович.

Він наголосив, що окупанти точно не захоплять Харків, тож про це можна не хвилюватися.

"Інша справа – по Харкову били, б'ють і будуть бити, напевно, ще деякий час. Це завдасть великої кількості неприємностей, якщо так можна назвати загибель мирних жителів, втрати й так далі. Тому харків'янам потрібно бути дуже обережними та розуміти, що вони знову стали прифронтовим містом у буквальному сенсі", – додав радник голови ОП.

Арестович підсумував, що містяни розуміють це і без його застережень, адже по них вже тиждень б'ють ворожі артилерія та ракети. Проте ця ситуація може ще дужче погіршитися, тож потрібно це враховувати.

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