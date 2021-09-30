В частности сейчас он уже имеет свою команду в парламенте. Это люди, которые готовы работать на пользу нашего государства.

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Разумков отметил, что с большим количеством нардепов в "Слуге народа" он прошел жизненный путь, продолжительностью по меньшей мере 3 года.

"У меня есть большое количество народных депутатов, которых я искренне считаю командой. И даже не только своей командой, но прежде всего командой Украины", – рассказал нардеп.

Разумкова: Буду внефракционным нардепом, это нормальный процесс

Спикер Рады подчеркнул, что сейчас является внефракционным депутатом. Ведь председатель парламента не может быть представителем любой фракции.

Поэтому, если будет принято соответствующее решение парламента, действительно, я буду внефракционным народным депутатом, это нормальный процесс. Многие коллеги являются внефракционными. А дальше посмотрим,

– отметил он.

В то же время политик не подтвердил и не опроверг слухи о намерениях формировать свою группу в парламенте из депутатов "Слуги народа". Лишь отметил, что каждый нардеп, который работает в стенах Верховной Рады, хотел бы иметь какое-то будущее.

"Кто-то связывает его с государственной службой, выбранным должностями с собственным политическим будущим. Кто-то связывает с группами, не группами, партиями, не партиями", – добавил Разумков.

Обратите внимание! Интервью с Дмитрием Разумковым было записано еще до запуска процесса его отставки, 30 сентября.

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