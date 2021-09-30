Зокрема наразі він вже має свою команду в парламенті. Це люди, які готові працювати на користь нашої держави.

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Разумков зауважив, що з великою кількістю нардепів у "Слузі народу" він пройшов життєвий шлях, тривалістю в щонайменше 3 роки.

"У мене є велика кількість народних депутатів, яких я щиро вважаю командою. І навіть не лише своєю командою, а насамперед командою України", – розповів нардеп.

Разумков: Буду позафракційним нардепом, це нормальний процес

Спікер Ради підкреслив, що наразі є позафракційним депутатом. Адже голова парламенту не може бути представником будь-якої фракції.

Тому, якщо буде прийняте відповідне рішення парламенту, дійсно, я буду позафракційним народним депутатом, це нормальний процес. Багато колег є позафракційними. А далі подивимося,

– зазначив він.

Водночас політик не підтвердив і не спростував чутки про наміри формувати свою групу у парламенті з депутатів "Слуги народу". Лише відзначив, що кожен нардеп, який працює у стінах Верховної Ради, хотів би мати якесь майбутнє.

"Хтось пов'язує його з державною службою, з обраними посадами, з власним політичним майбутнім. Хтось пов'язує з групами, не групами, партіями, не партіями", – додав Разумков.