Есть человеческий суд, есть кара Божья, – Братчук о разрушенной гостинице экс-регионала

Одесса, как и другие города Украины, находится под риском нанесения ракетных ударов, поэтому важно реагировать на каждый сигнал воздушной тревоги. В городе длится удлиненный комендантский час, пока нет никаких чрезвычайных ситуаций.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он также добавил, что в результате вчерашних обстрелов некоторые домохозяйства остаются без света.

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Последствия вчерашних обстрелов Одессы

Вчера, к сожалению, у нас был "урожайный" день – всего враг выпустил 12 ракет в нашем направлении. Сначала восемь ракет, две из них сбили наши силы ПВО – традиционно избивали по объектам инфраструктуры, некоторые помещения остаются без света,

– сообщает Сергей Братчук.

Представитель Одесской ОВА также рассказывает, что в отношении "прилетов" после обеда удалось уничтожить две ракеты, остальные две попали в гостиничный комплекс, который располагался в пределах 150 метров до воды.

Военная администрация Одессы отмечает, что на пляжах отдыхать крайне, ведь опасность заключается не только в том, что они заминированы, но и в том, что линию побережья может обстреливать враг.

Этот гостиничный комплекс разрушен, к счастью, пострадавших нет. Но у нас есть информация, что этот отель принадлежал бывшему члену "Партии регионов", который был помощником печально известного Игоря Маркова, который сейчас где-то в Москве и сказал, что "первым российским танком он меня повесит",

– добавляет Братчук.

Политик родом из Одессы, известный украинофобскими взглядами, поклонник и спонсор ОРДЛО, лидер ныне недействующей пророссийской партии "Родина". Прокуратура Украины обвиняет его в попытке посягнуть на территориальную целостность Украины. Скрывается от украинских правоохранителей в России с 2014 года.

"Как мы видим, ракета не выбирает куда ей лететь. Я неоднократно говорил о рашистах, что есть человеческий суд – а есть кара Божья", – убежден спикер ОВА.

Угроза обстрела с кораблей и подводных лодок

Если мы говорим о технических характеристиках, то угроза пушечных обстрелов по Одессе и области – высока, предостерегает пресс-секретарь Одесской ОВА. Однако Братчук объясняет, что после потери "Москвы" они несколько уязвимее, ведь на утопленном крейсере была соответствующая радиолокационная техника, которая обеспечивала врагу прикрытие.

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