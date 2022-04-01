Есть четкое осознание того, что РФ может использовать химическое оружие в Украине, – Данилов

Российские пропагандисты продолжают распространять абсурдные фейки о всяческих биолабораториях в Украине. Алексей Данилов не исключил, что россияне все же отважятся применить химическое оружие.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны рассказал в эфире марафона единых новостей. По его словам, в настоящее время в Украине готовы к сценарию применения Кремлем химического оружия.

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Алексей Данилов отметил, что, несмотря на запрет всех международных институтов об использовании химического оружия, россияне в свое время использовали его в Сирии.

У нас четко осознают, что они могут это сделать на территории нашей страны. Мы должны быть готовы к этому. Наша медицина на сегодня прошла определенное обучение по этому поводу,

– заявил секретарь СНБО.

Данилов отметил, что российским пропагандистам постоянно нужно придумывать что-то для того, чтобы разгонять фейки для своего общества, которое начинает "шататься". Выдумки привели Россию к тому, в каком состоянии она сейчас находится.

"Ни одна цивилизованная страна мира сегодня с Россией не желает вообще общаться", – сказал Алексей Данилов.

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