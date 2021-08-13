Есть что скрывать, – Юрчишин о связи задержанного Власенко с "Батькивщиной"

Правоохранители задержали руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Андрея Власенко, которого связывают с партией "Батькивщина", при попытке бегства из Украины. Это свидетельствует о том, что ему есть что скрывать.

Об этом заявил нардеп группы "Справедливость" Ярослав Юрчишин в эфире 24 канала. Он предположил, что эту ситуацию теперь попытаются использовать как элемент силового давления на оппозицию.

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Почему за Власенко взялись именно сейчас

По словам Юрчишина, убытки от деятельности Власенко на посту руководителя зерновой госкорпорации слишком велики. В то же время приближается новый политический сезон.

Власть имеет проблемы с голосами за критические законы, а "Батькивщина" часто выступает своеобразным блокировщиком из-за огромного количества правок.

Нардеп Ярослав Железняк осенью 2020 года заявил , что назначение задержанного Власенко произошло благодаря договоренностям правительства с фракцией "Батькивщина". По его мнению, фракция Юлии Тимошенко проголосовала за госбюджет в первом чтении в обмен на назначения.

Впрочем, по мнению Юрчишина, если есть злоупотребления, то как бы это потом ни использовала власть, такие дела надо доводить до конца. Он предположил, что расследование в отношении Власенко дошло до определенного этапа, он об этом узнал и поэтому пытался сбежать.

Сам факт побега показывает, что человеку есть что скрывать,

– заявил нардеп.

Юрчишин также добавил, что сейчас было бы очень интересно послушать представителей "Батькивщины" относительно ситуации с задержанием. Все из-за того, что они постоянно отрицали свою причастность к этому назначению.

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Юрчишин рассказал о задержании Власенко: смотрите видео

Что этому предшествовало