Есть села, которые остались без жителей: Зеленский рассказал парламенту Литвы о зверствах РФ

В Украине есть села, которые были достаточно большими, но остались без жителей. А сотни детей стали сиротами.

Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к парламенту Литвы, передает 24 канал.

К теме Зеленский обращается к парламенту Литвы

Он подчеркнул, что сейчас это сотни детей, ведь до сих пор точное количество жертв неизвестно, а тела погибших все еще находятся в освобожденных от российских захватчиках городах.

Находят людей в канализационных люках

Практически раз в день находят новые массовые захоронения убитых, собираются все показания. Это тысячи жертв, сотни случаев жестоких пыток. Труппы людей до сих пор находят в канализационных люках и подвалах. Это связанные и изуродованные тела,

– рассказал Зеленский.

Также он рассказал, что уже зафиксировали сотни случаев изнасилований, в том числе несовершеннолетних девушек.

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