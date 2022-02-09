Есть достаточно оснований для санкций против России, – Кулеба о выборах в оккупированном Крыму

Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза расширил санкционный список и добавил в него 5 человек, которые причастны к организации выборов в оккупированном Крыму в сентябре 2021 года. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на это решение.

По словам Дмитрия Кулебы, любое нарушение международного права нужно наказывать. Однако глава МИД убежден, что сейчас есть причины ввести новые санкции против России в целом.

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Россия нарушает Минские соглашения

Дмитрий Кулеба одобрительно отреагировал на решение комитета постоянных представителей стран-членов ЕС ввести санкции против тех, кто причастен к незаконной организации российских выборов на территории украинского полуострова. Однако министр подчеркнул, что сейчас есть причины ввести против России новые ограничения. В частности из-за того, что Кремль выдает российские паспорта жителям оккупированной территории Донбасса.

Мы также уверены, что есть достаточно оснований для санкций против России за незаконную массовую выдачу российских паспортов гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса. Санкции за это явное нарушение минских договоренностей давно назрели,

– подчеркнул Кулеба.

Также глава МИД подчеркнул, что Крым – это территория Украины. Поэтому проведение выборов там является нарушением Россией международного права.

Российские выборы в Госдуму на территории Украины

В сентябре 2021 года в России прошли выборы в Государственную Думу. Однако Запад не признал законности голосования. На это был ряд причин.

Во-первых, Россия проводила голосование на территории оккупированного ею Крыма. СНБО ввел санкции против ряда лиц, которые причастны к организации этих выборов на полуострове.

Во-вторых, на выборах также голосовали жители оккупированных территорий Донбасса, которым Россия выдала свои паспорта по упрощенной процедуре. Людей автобусами возили голосовать на участки в Ростовской области.

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Текст сообщения Дмитрия Кулебы

Я приветствую сегодняшнее решение COREPER добавить 5 лиц в санкционный список ЕС за содействие незаконной организации и проведению выборов в российскую Думу в временно оккупированном Крыму. Крым – это Украина. Каждое нарушение Россией международного права будет караться.

Мы также уверены, что есть достаточно оснований для санкций против России за незаконную массовую выдачу российских паспортов гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса. Санкции за это явное нарушение минских договоренностей давно назрели.