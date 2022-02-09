За словами Дмитра Кулеби, будь-яке порушення міжнародного права потрібно карати. Однак глава МЗС переконаний, що зараз є причини ввести нові санкції проти Росії загалом.

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Росія порушує мінські угоди

Дмитро Кулеба схвально відреагував на рішення комітету постійних представників країн-членів ЄС ввести санкції проти тих, хто причетний до незаконної організації російських виборів на території українського півострова. Однак міністр підкреслив, що зараз є причини ввести проти Росії нові обмеження. Зокрема через те, що Кремль видає російські паспорти мешканцям окупованої території Донбасу.

Ми також впевнені, що є достатньо підстав для санкцій проти Росії за незаконну масову видачу російських паспортів громадянам України на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Санкції за це явне порушення мінських домовленостей давно назріли,

– наголосив Кулеба.

Також глава МЗС підкреслив, що Крим – це територія України. Тому проведення виборів там є порушенням Росією міжнародного права.

Російські вибори до Держдуми на території України

У вересні 2021 року в Росії пройшли вибори до Державної Думи. Однак Захід не визнав законності голосування. На це була низка причин.

По-перше, Росія проводила голосування на території окупованого нею Криму. РНБО ввела санкції проти низки осіб, які причетні до організації цих виборів на півострові.

По-друге, на виборах також голосували мешканці окупованих територій Донбасу, яким Росія видала свої паспорти за спрощеною процедурою. Людей автобусами возили голосувати на дільниці в Ростовській області.

До теми пропонуємо згадати, як в Україні відреагували на проведення російських виборів на території нашої держави: дивіться відео

Текст допису Дмитра Кулеби

Я вітаю сьогоднішнє рішення COREPER додати 5 осіб до санкційного списку ЄС за сприяння незаконній організації та проведенню виборів до російської Думи в тимчасово окупованому Криму. Крим – це Україна. Кожне порушення Росією міжнародного права буде каратися.

Ми також впевнені, що є достатньо підстав для санкцій проти Росії за незаконну масову видачу російських паспортів громадянам України на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Санкції за це явне порушення мінських домовленостей давно назріли.