До того ж Брюссель не збирається визнавати і незаконну окупацію Росією півострова. Про це мовиться у заяві Високого представника від імені ЄС щодо виборів до Держдуми, а також регіональних та місцевих виборів.
До теми Вибори у Держдуму: які країни не визнали результати голосування на окупованих територіях
ЄС заявив, що не визнає російські вибори в окупованому Криму
Євросоюз не визнає і не визнавати незаконну анексію Криму та міста Севастополь. Тому також не визнає так звані вибори, які відбулися на окупованому півострові.
У заяві також зазначено, що рішення залучити до участі на виборах Держдуми жителів окупованих Донецької й Луганської областей суперечить духу та цілям мінських домовленостей.
ЄС залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України,
– вказано в офіційному повідомленні.
Крім цього, Європейський Союз шкодує, що рішення Росії суттєво обмежити розмір і формат міжнародної місії ОБСЄ зі спостереження за виборами перешкодило її розгортанню. Адже незалежні і надійні джерела повідомляли про серйозні порушення під час голосування.
Зокрема в Росії напередодні виборів посилилося переслідування:
- опозиційних політиків;
- організацій громадянського суспільства;
- незалежних медіа й журналістів.
Це призвело до обмеження вибору для російських виборців, а також обмежило їхні можливості отримання повної і точної інформації про кандидатів.
Вибори в Держдуму Росії: головне
- У Росії з 17 до 19 вересня обирали депутатів до Держдуми. Очікувано, з великою перевагою перемогла провладна партія "Єдина Росія".
- На окупованих територіях Донецької й Луганської областей було відкрито майже 400 пунктів для голосування. До того ж мешканці ОРДЛО з російськими паспортами могли проголосувати в онлайні.
- Кремль також відкрив дільниці для голосування і в окупованому Криму. Зокрема в школах навіть скасували уроки 17 вересня.
- Служба безпеки України вже розпочала кримінальне провадження проти Росії через вибори на окупованому півострові.