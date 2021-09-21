До того ж Брюссель не збирається визнавати і незаконну окупацію Росією півострова. Про це мовиться у заяві Високого представника від імені ЄС щодо виборів до Держдуми, а також регіональних та місцевих виборів.

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ЄС заявив, що не визнає російські вибори в окупованому Криму

Євросоюз не визнає і не визнавати незаконну анексію Криму та міста Севастополь. Тому також не визнає так звані вибори, які відбулися на окупованому півострові.

У заяві також зазначено, що рішення залучити до участі на виборах Держдуми жителів окупованих Донецької й Луганської областей суперечить духу та цілям мінських домовленостей.

ЄС залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України,

– вказано в офіційному повідомленні.

Крім цього, Європейський Союз шкодує, що рішення Росії суттєво обмежити розмір і формат міжнародної місії ОБСЄ зі спостереження за виборами перешкодило її розгортанню. Адже незалежні і надійні джерела повідомляли про серйозні порушення під час голосування.

Зокрема в Росії напередодні виборів посилилося переслідування:

опозиційних політиків;

організацій громадянського суспільства;

незалежних медіа й журналістів.

Це призвело до обмеження вибору для російських виборців, а також обмежило їхні можливості отримання повної і точної інформації про кандидатів.

Зверніть увагу! Низка країн відмовилася визнавати результати російських парламентських виборів на окупованих територіях України. Підтримкунашій державі висловили Сполучені Штати, Туреччина, Велика Британія, Польща, Румунія, Франція.

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