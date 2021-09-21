К тому же Брюссель не собирается признавать и незаконную оккупацию Россией полуострова. Об этом говорится в заявлении Высокого представителя от имени ЕС относительно выборов в Госдуму, а также региональных и местных выборов.

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ЕС заявил, что не признает российские выборы в оккупированном Крыму

Евросоюз не признает и не будет признавать незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Поэтому также не признает так называемые выборы, которые состоялись в оккупированном полуострове.

В заявлении также отмечается, что решение привлечь к участию в выборах Госдумы жителей оккупированных Донецкой и Луганской областей противоречит духу и целям минских договоренностей.

ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины,

– указано в официальном сообщении.

Кроме этого, Европейский Союз сожалеет, что решение России существенно ограничить размер и формат международной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами помешало ее развертыванию. Ведь независимые и надежные источники сообщали о серьезных нарушениях во время голосования.

В частности в России накануне выборов усилилось преследование:

оппозиционных политиков;

организаций гражданского общества;

независимых медиа и журналистов.

Это привело к ограничению выбора для российских избирателей, а также ограничило их возможности получения полной и точной информации о кандидатах.

Обратите внимание! Ряд стран отказался признавать результаты российских парламентских выборов на оккупированных территориях Украины. Поддержку нашему государству выразили Соединенные Штаты, Турция, Великобритания, Польша, Румыния, Франция.

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