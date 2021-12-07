Санкції проти організаторів виборів в окупованому Криму ввели на 10 років. До переліку внесли понад сотню людей.
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Хто опинився в переліку
Причетних до організації виборів до Держдуми Росії на території окупованого Криму внесли до переліку підсанкційних осіб. Загалом до нього внесли 157 осіб.
Для всіх них передбачені санкційні обмеження, зокрема:
- блокування активів на території України;
- обмеження торговельних операцій або повне припинення;
- обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
- анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
- заборона участі у приватизації;
- позбавлення державних нагород;
- припинення видачі ліцензій на вивезення або ввезення валюти в Україну та на інвестиції в іноземні держави;
- заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
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