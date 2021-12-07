Санкції проти організаторів виборів в окупованому Криму ввели на 10 років. До переліку внесли понад сотню людей.

Цікаво СБУ арештувала ще 13 літаків, які незаконно літали в Крим

Хто опинився в переліку

Причетних до організації виборів до Держдуми Росії на території окупованого Криму внесли до переліку підсанкційних осіб. Загалом до нього внесли 157 осіб.

Для всіх них передбачені санкційні обмеження, зокрема:

  • блокування активів на території України;
  • обмеження торговельних операцій або повне припинення;
  • обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
  • анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
  • заборона участі у приватизації;
  • позбавлення державних нагород;
  • припинення видачі ліцензій на вивезення або ввезення валюти в Україну та на інвестиції в іноземні держави;
  • заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

Доповнюємо новину...