Санкції проти організаторів виборів в окупованому Криму ввели на 10 років. До переліку внесли понад сотню людей.

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Хто опинився в переліку

Причетних до організації виборів до Держдуми Росії на території окупованого Криму внесли до переліку підсанкційних осіб. Загалом до нього внесли 157 осіб.

Для всіх них передбачені санкційні обмеження, зокрема:

блокування активів на території України;

обмеження торговельних операцій або повне припинення;

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

заборона участі у приватизації;

позбавлення державних нагород;

припинення видачі ліцензій на вивезення або ввезення валюти в Україну та на інвестиції в іноземні держави;

заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

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