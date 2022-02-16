Россия хотела распространить свои нарративы на украинский народ. Об этом в эфире 24 канала рассказал медиа эксперт, экс-заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин.

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"Я думаю, есть 2 основных элемента, по которым можно определить вредность (кибератак – 24 канал)", – подчеркнул он.

Репутационный элемент

По его словам, прежде всего речь идет о репутационном, информационном элементе. Если люди обсуждают соответствующие атаки, это означает, что такая ситуация для украинского народа является очень важной, хотя ничего критического не произошло.

В рамках таких обсуждений Россия и распространяет один из основных своих нарративов – "несостоятельное государство", который призывает украинцев верить, что украинские госорганы не могут защитить украинских граждан от таких нападений. Дмитрий Золотухин Медиа эксперт, экс-заместитель министра информационной политики

Экономический элемент

Медиа эксперт пояснил, что кибератаки являются вредными и из-за экономических угроз.

Думаю, что даже если 1 – 2 часа не работала сеть "Ощадбанка" и "Приватбанка", это означает то, что на протяжении этого времени банки теряли и на комиссиях, и на своих репутациях,

– пояснил Золотухин.

Касательно сайта Минобороны, как он считает, это абсолютно естественная ситуация. Ведь министерство и его электронные площадки являются самыми первыми объектами агрессии со стороны России.

"То, что атаки осуществляются на платформы Вооруженных сил и Минобороны – это и является частью войны, которая идет более 7 лет между Украиной и Россией", – добавил он.

Золотухин рассказал о мощных кибератаках 15 февраля: смотрите видео

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