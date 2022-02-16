Росія хотіла поширити свої наративи на український народ. Про це в ефірі 24 каналу розповів медіаексперт, ексзаступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін.

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"Я думаю, є 2 основних елементи, за якими можна визначити шкідливість (кібератак – 24 канал)", – наголосив він.

Репутаційний елемент

За його словами, насамперед мовиться про репутаційний, інформаційний елемент. Якщо люди обговорюють відповідні атаки, це означає, що така ситуація для українського народу є дуже важливою, хоча нічого критичного не сталось.

В межах таких обговорень Росія і поширює один із основних своїх наративів – "неспроможна держава", який закликає українців вірити, що українські держоргани неспроможні захистити українських громадян від таких нападів. Дмитро Золотухін Медіаексперт, ексзаступник міністра інформаційної політики

Економічний елемент

Медіаексперт пояснив, що кібератаки є шкідливими й через економічні загрози.

Думаю, що навіть якщо 1 – 2 години не працювала мережа "Ощадбанку" і "Приватбанку", це означає те, що упродовж цього часу банки втрачали і на комісіях, і на своїх репутаціях,

– пояснив Золотухін.

Щодо сайту Міноборони, як він вважає, це абсолютно природна ситуація. Адже міністерство і його електронні майданчики є найпершими об'єктами агресії зі сторони Росії.

"Те, що атаки здійснюються на платформи Збройних сил та Міноборони – це і є частиною війни, яка відбуваєтсья понад 7 років між Україною та Росією", – додав він.

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