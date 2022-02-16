Росія хотіла поширити свої наративи на український народ. Про це в ефірі 24 каналу розповів медіаексперт, ексзаступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін.
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"Я думаю, є 2 основних елементи, за якими можна визначити шкідливість (кібератак – 24 канал)", – наголосив він.
Репутаційний елемент
За його словами, насамперед мовиться про репутаційний, інформаційний елемент. Якщо люди обговорюють відповідні атаки, це означає, що така ситуація для українського народу є дуже важливою, хоча нічого критичного не сталось.
В межах таких обговорень Росія і поширює один із основних своїх наративів – "неспроможна держава", який закликає українців вірити, що українські держоргани неспроможні захистити українських громадян від таких нападів.
Економічний елемент
Медіаексперт пояснив, що кібератаки є шкідливими й через економічні загрози.
Думаю, що навіть якщо 1 – 2 години не працювала мережа "Ощадбанку" і "Приватбанку", це означає те, що упродовж цього часу банки втрачали і на комісіях, і на своїх репутаціях,
– пояснив Золотухін.
Щодо сайту Міноборони, як він вважає, це абсолютно природна ситуація. Адже міністерство і його електронні майданчики є найпершими об'єктами агресії зі сторони Росії.
"Те, що атаки здійснюються на платформи Збройних сил та Міноборони – це і є частиною війни, яка відбуваєтсья понад 7 років між Україною та Росією", – додав він.
Золотухін розповів про потужні кібератаки 15 лютого: дивіться відео
Кібератаки на банки та сайт держустанов: головне
- Починаючи із вечора 15 лютого почалися проблеми із доступом до вебпорталів Міноборони, Генштабу, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Кабміну, Офісу Президента, Міністерства внутрішніх справ та Держприкордонслужби.
- Кібернапад частково вивів з ладу "Приватбанк", "Ощадбанк", "Альфабанк" та monobank. Користувачі повідомляли, що у декого не працював інтернет-банкінг, інші ж могли авторизуватися, проте не могли проводити розрахункові операції. Також не працювали деякі банкомати і термінали.
- Окрім цього, хакери атакували портал "Дія". За інформацією фахівців, відповідна атака потужніша за попередні.
- На сервіси здійснили масову шкідливу DoS-атаку з території Росії, Китаю і Узбекистану та інших локацій.
- В Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що до організації кібернападів причетні спецслужби Кремля. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом електронної диверсії. США одразу запропонували Україні допомогу у розслідуванні відповідної справи.