Есть информацию о двух прилетах во Львове, – Садовый об атаке города "Шахедами"

Российские военные в ночь на 29 декабря запустили "Шахеды" по Украине. Под утро под атаку попал Львов. Впоследствии стало известно, что в областном центре – прилеты.

Российские военные под утро атаковали "Шахедами" Львовскую область. Первоначально было известно о работе ПВО в Яворовском районе. Позже поступила информация о том, что во Львове раздаются взрывы.

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Что известно о ситуации во Львове

Имеем информацию о 2 прилетах во Львове. Больше информации ждем от оперативных служб. Угроза остается,

– написал Андрей Садовый.

За 20 минут до этого городской голова уже сообщал, что во Львове раздаются взрывы. Он также отметил, что на подлете две воздушные цели врага. Призвал жителей находиться в укрытиях.

Заметим, что в 05.14 жители Львова также слышали взрывы. Кроме того, раздавались выстрелы. Вероятно, мобильные огневые группы пытались сбить летевшие на областной центр российские "Шахеды".

Обратим внимание, что воздушная тревога во Львовской области была объявлена в 03:01. По состоянию на 5:22 отбоя не было. Все еще сохраняется угроза атаки "Шахедами". Кроме того, российские захватчики подняли в воздух стратегическую авиацию. Следовательно, существует вероятность, что на область будут лететь также крылатые ракеты воздушного базирования.

Уже в 05:34 во Львовской области объявили отбой воздушной тревоги. По состоянию на данный момент практически вся Украина без угроз с неба. В то же время мы призываем быть внимательными и не игнорировать будущие уведомления. Враг поднял в небо стратегическую авиацию. Следовательно, скоро могут быть пуски ракет воздушного базирования.

Отбой воздушной тревоги в Львовской области. Спасибо нашим воинам противовоздушной обороны. У них была очень непростая ночь. Все детали позже,

​​​ – отметил глава ОВА Максим Козицкий.

05:37 Андрей Садовый написал, что оперативные и коммунальные службы уехали и работают на местах. Он добавил, что возможна повторная тревога. Призвал жителей беречь себя и напомнил, что сейчас хороший случай задонатить ВСУ.

Под атакой не только Львов

В 05:10 городской голова Харькова Игорь Терехов написал: "Харьков под массированным ракетным обстрелом. В городе прогремели по меньшей мере шесть взрывов". Как пишут мониторинговые каналы, российские захватчики избивали по областному центру ракетами С-300.

Заметим, что в 03:30 Воздушные силы предупредили о том, что зафиксировали вылет сразу 9 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области. Украинцы известили, что в случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет дополнительно сообщат. Также призвали не игнорировать воздушную тревогу.