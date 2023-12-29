Местные жители и телеграм-каналы сообщали о звуках взрывов в регионе. Впоследствии в Областной военной администрации подтвердили – работала Противовоздушная оборона.

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Также местные власти проинформировали граждан, где именно была слышна работа ПВО.

В Яворивском районе работала ПВО. Больше информации впоследствии,

– написал в телеграме глава ОВА Максим Козицкий.

Через несколько минут после этого громкие взрывы слышали и жители самого Львова. В то же время слышно было характерное жужжание "Шахеда".

Львов. В городе был слышен взрыв. Еще 2 воздушные цели на подлете,

– написал городской голова Андрей Садовый.

В ОВА добавили: "Львов! Находитесь в укрытиях и сохраняйте информационную тишину!" Также отметили, что в городе работает ПВО.

Заметим, звуки работы наших защитников в эту ночь слышали в Хмельницкой области. Под ударом в который раз находился Староконстантинов.

Пострадала и Одесса – там обломки дрона попали в многоэтажку, возник пожар. Его, к счастью, быстро потушили. Информации о пострадавших не было.

Обратите внимание: Воздушные силы в 03:30 предупредили украинцев, что зафиксировали вылет 9 бортов стратегической авиации россиян. Следовательно, существует угроза ракетной атаки, ведь эти борта – Ту-95МС – являются носителями крылатых ракет Х-101.