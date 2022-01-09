Они отличаются между собой. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.
Важно Блинкен обсудил с Боррелем скопление войск России на границах Украины
Первый путь
По его словам, первым путем является диалог и дипломатия. "Чтобы разрешить наши разногласия и избежать конфронтации", – отметил Блинкен.
Второй путь
В то же время вторым является путь конфронтации и массовых последствий для России. Страна-оккупант ответит за возобновление агрессии.
Последние заявления США относительно Украины
- Блинкен и Жозеп Боррель во время разговора обсудили скопление российских войск возле Украины. Они уверены, что военная агрессии России будет иметь жесткие последствия.
- Бывшие сотрудники службы национальной безопасности призвали Джо Байдена предпринять немедленные шаги, чтобы предотвратить российскую агрессию против нашего государства.
- Блинкен отметил тесное сотрудничество G7, НАТО и Евросоюза в разработке санкций для противодействия России.
- Советника Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан уверен, что США расширят военную помощь для Украины из-за наступления России.
Полный текст публикации в твиттере:
Как я объяснил @JakeTapper сегодня (9 января – 24 канал) утром, у Украины есть два пути: путь диалога и дипломатии, чтобы решить наши разногласия и избежать конфронтации, и путь конфронтации и массовых последствий для России, если она возобновит свою агрессию.
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