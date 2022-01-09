Они отличаются между собой. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Важно Блинкен обсудил с Боррелем скопление войск России на границах Украины

Первый путь

По его словам, первым путем является диалог и дипломатия. "Чтобы разрешить наши разногласия и избежать конфронтации", – отметил Блинкен.

Второй путь

В то же время вторым является путь конфронтации и массовых последствий для России. Страна-оккупант ответит за возобновление агрессии.

Обратите внимание! Соединенные Штаты Америки готовятся к санкциям против России, если она пойдет с полномасштабным вторжением на Украину. В частности могут ввести запрет на электронику, которую произвели или используют в США.

Последние заявления США относительно Украины

Блинкен и Жозеп Боррель во время разговора обсудили скопление российских войск возле Украины. Они уверены, что военная агрессии России будет иметь жесткие последствия.

Бывшие сотрудники службы национальной безопасности призвали Джо Байдена предпринять немедленные шаги, чтобы предотвратить российскую агрессию против нашего государства.

Блинкен отметил тесное сотрудничество G7, НАТО и Евросоюза в разработке санкций для противодействия России.

Советника Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан уверен, что США расширят военную помощь для Украины из-за наступления России.

Полный текст публикации в твиттере:

Как я объяснил @JakeTapper сегодня (9 января – 24 канал) утром, у Украины есть два пути: путь диалога и дипломатии, чтобы решить наши разногласия и избежать конфронтации, и путь конфронтации и массовых последствий для России, если она возобновит свою агрессию.

Интересно – Андрей Пионтковский рассказал о переговорах с Россией: смотрите видео