Есть две причины, – Фейгин ответил, почему Украину не обвиняют во всех взрывах в России
В последнее время в России загораются критически важные объекты инфраструктуры. В некоторых кремлевских медиа обвиняют Украину.
Однако не все взрывы в России приписывают Украине. Почему так, об этом рассказал российский правозащитник Марк Фейгин эксклюзивно в эфире 24 канала.
К теме "Хлопок" уже и на Сахалине: мощный пожар охватил российскую электростанцию недалеко от Японии.
Более того, даже взрывы российские пропагандисты боятся называть взрывами. Для них это – "хлопки". По словам Фейгина, для этого есть 2 объяснения:
- если Россия объявит, что это результат действий украинской стороны, то это во многом обязывает.
"Грубо говоря, тогда нужно соответствовать всем средствам и видам вооружения, согласно доктрине безопасности. Это создает много проблем. Тогда нужно объявлять мобилизацию и войну. Кремль к этому не готов", – обьяснил правозащитник.
- вторая причина состоит в том, что Кремль для себя еще окончательно не решил, стоит ли провоцировать население.
"Так называемая "спецоперация" так выглядит, как будто это где-то далеко и не имеет никакого отношения к России. То есть они хотят избежать внутри России панических реакций", – добавил Фейгин.
Взрывы в России: главные новости
- 4 марта в селе Теткино Курской области взорвался слад боеприпасов. Официальные кремлевские источники говорят, что это из-за "нарушения техники безопасности".
- Утром же, 27 апреля, в российском Курске раздались взрывы. Тогда же в приграничных городах России их тоже видели и слышали.
- В ночь на 25 апреля в российском Брянске вспыхнули 2 масштабных пожара: на нефтебазе и в военной части. Это стало уже не первыми случаями возгорания критически важных объектов инфраструктуры в России за последнее время.
- "Хлопки", как это называют россияне, были и в Воронеже и Белгородской области.
- Российская пропаганда попыталась возложить ответственность за некоторые из этих событий на ВСУ. Однако об этом вбросе украинцев заранее известили.
- По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, причины взрывов могут быть разными, вплоть до божественного вмешательства.