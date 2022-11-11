Есть еще Кинбурнская коса, – Ким о деоккупации Николаевской области
Николаевская область еще не полностью освобождена от российских войск. До сих пор оккупированной остается территория Кинбурнской косы.
Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он подчеркнул, что большинство территорий таки освобождены.
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У нас есть еще Кинбурнская коса, расположенная напротив Очакова через лиман, там еще есть оккупанты. Но большинство территорий уже освобождены. Сейчас мы готовим туда караваны с гуманитарной помощью, разворачиваем администрации военные в освобожденных населенных пунктах. На данный момент продолжается зачистка,
– рассказал Ким.
Где расположена Кинбурнская коса: показываем на карте
Добавим, глава ОВА предупредил, что оккупанты оставили за собой много мин, в частности, управляемых дистанционно. Поэтому он призвал жителей деоккупированных территорий быть осторожными.
Они действуют очень коварно, оставили камеры. Намеренно взорвали мост с машиной скорой помощи, которая вывозила раненого,
– рассказал Ким.
Защитники освобождают Николаевскую область
- Вчера украинские военные освободили от российских оккупантов город Снигиревка, что было ключевым в освобождении Николаевской области, а также ряд других населенных пунктов на Юге.
- По данным DeepState, в Николаевской области нужно освободить еще около 20 поселков.
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