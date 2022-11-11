Есть еще Кинбурнская коса, – Ким о деоккупации Николаевской области

Николаевская область еще не полностью освобождена от российских войск. До сих пор оккупированной остается территория Кинбурнской косы.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он подчеркнул, что большинство территорий таки освобождены.

Внимание Почти вся Николаевская область освобождена от оккупантов, – Костенко

У нас есть еще Кинбурнская коса, расположенная напротив Очакова через лиман, там еще есть оккупанты. Но большинство территорий уже освобождены. Сейчас мы готовим туда караваны с гуманитарной помощью, разворачиваем администрации военные в освобожденных населенных пунктах. На данный момент продолжается зачистка,

– рассказал Ким.

Где расположена Кинбурнская коса: показываем на карте

Добавим, глава ОВА предупредил, что оккупанты оставили за собой много мин, в частности, управляемых дистанционно. Поэтому он призвал жителей деоккупированных территорий быть осторожными.

Они действуют очень коварно, оставили камеры. Намеренно взорвали мост с машиной скорой помощи, которая вывозила раненого,

– рассказал Ким.

Защитники освобождают Николаевскую область

Вчера украинские военные освободили от российских оккупантов город Снигиревка, что было ключевым в освобождении Николаевской области, а также ряд других населенных пунктов на Юге.

По данным DeepState, в Николаевской области нужно освободить еще около 20 поселков.

Виталий Ким предупредил об опасности: смотреть видео