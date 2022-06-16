Есть гораздо меньше раненых и убитых, – Костенко частично опроверг заявление Арахамии о потерях

По словам Арахамии, средняя цифра в день – это от 200 до 500 убитых и гораздо больше раненых в рядах украинских защитников. Нардеп и "киборг" Роман Костенко не совсем согласен с такой цифтрой, и рассказал, от чего зависят массированные потери ВСУ на фронте.

Об этом 24 канала рассказал народный депутат Роман Костенко. Он также отметил, что заявление Давида Арахамии о многочисленных потерях в рядах ВСУ может быть просто неправильно объяснено.

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Я общался с командованием наших Вооруженных Сил и последняя информация об убитых и раненых в целом – гораздо меньше,

– успокоил Роман Костенко.

Эта цифра распространяется по всей линии фронта по Украине, а не только на Донбассе. Возможно, это информация в один конкретный день, добавляет народный депутат.

"Когда мы с собратьями, в направлении Николаева захватывали плацдарм с рекой Ингулец, что не приходилось ее форсировать при дальнейших контрнаступательных действиях – у нас было немало потерь, потому что враг бил из всего оружия, использовал все виды артиллерийских установок", – объясняет Костенко.

Как возникают большие потери среди ВСУ

Где массированы удары от врага – там потери немного больше, объясняет нардеп. Сейчас линия фронта немного выровнялась, ребята уже существенно "зарылись", поэтому нанести критические удары оккупантам станет труднее, добавляет он.

По словам Романа Костенко, возможно, речь шла об определенном прорыве или наступлении, где мы многое потеряли наших защитников , но говорить, что в целом у нас такие огромные потери – не стоит.

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ВСУ эффективно контрнаступают на Херсонщине

15 июня в американском Институте изучения войны заявили, что украинские воины успешно атаковали россиян на Юге и вынудили их перейти в оборону. По данным исследователей, до временно оккупированных территорий Херсонской области ВСУ осталось 18 километров.

В последствии в эфире национального телемарафона мэр захваченного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что наши защитники максимально приблизились к Херсону. В частности, в город бойцам осталось всего 10 – 15 километров.

Освобождение Херсона – стратегическая цель

Вооруженные Силы Украины имеют стратегическую инициативу и продвигаются в сторону временно оккупированного Херсона. Благодаря контрнаступательным действиям украинских защитников удалось уволить еще ряд общин на Херсонщине.

Бойцы ВСУ сейчас находятся в 18 километрах от областного центра, заявлял ранее Алексей Арестович. Такое расстояние позволяет украинцам наносить по позициям врага массированные артиллерийские удары.