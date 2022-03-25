Есть информация, что Шарий таки получил российское гражданство, – Фейгин

Литва забрала у пропагандиста Анатолия Шария статус беженца из-за его связей с Россией. Однако ему удалось обосноваться в Испании.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский политический деятель и правозащитник Марк Фейгин. По его словам, миграционная служба на основе информации департамента безопасности Литвы забрала у Шария статус беженца.

К теме Украинцы нашли Шария в Испании: видео агрессивного столкновения

"Он это оспаривал в первой инстанции, потом во второй. Ему окончательно отказали. Однако еще задолго до того, когда шли суды, он купил за деньги, которые ему выплачивали кураторы в России (на партию получал из Москвы деньги), покупал недвижимость в Испании", – сказал Фейгин.

Шария могут выдать

Правозащитник отметил, что, возможно, Шарий со своей сожительницей купил право на проживание в Испании на основе имеющейся недвижимости. Пропагандист мог легализовать его в период судов в Литве.

Также есть информация, что Шарий получил некий статус в России. Может быть гражданство. Кураторы могли дать паспорт и на основе статуса в России он и смог легализоваться в Испании,

– заявил Фейгин.

Он добавил, что Шария могут экстрадировать, потому что в Украине его обвиняют по нескольким статьям. Прежде всего в госизмене. Фейгин сказал, что Офис генпрокурора мог делать запросы о выдаче.

Фейгин рассказал о Шарие: смотрите видео