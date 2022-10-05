Есть ли лимит в количестве выездов за границу для мужчин с инвалидностью

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому выезд за границу мужчинам запрещен. Однако люди с инвалидностью во время военного положения могут посещать другие страны.

Отметим, что группа инвалидности на разрешение на выезд не влияет. О том, есть ли количественные ограничения в пересечении границы, рассказали в ГНСУ.

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Ограничено ли количество выездов для мужчин с инвалидностью

Выезд за пределы Украины лиц с инвалидностью никак не ограничивается . Нет количественного лимита для пересечения госграницы. Это правило распространяется на все (I, II, III) группы.

Мужчины с инвалидностью должны иметь хотя бы один специальный документ, чтобы уехать из Украины.

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Какие документы подойдут, чтобы выехать за пределы государственной границы

Чтобы получить разрешение на пересечение границы мужчине с инвалидностью необходимо показать один из перечисленных документов. Он должен подтверждать соответствующий статус личности.

Удостоверение-подтверждение, что пытающийся уехать человек – лицо с инвалидностью.

Справка к акту обзора медико-социальной экспертной комиссией.

Пенсионное удостоверение или подтверждающее назначение социальной помощи. Обязательно, чтобы была указана группа и причина инвалидности.

Справка о льготах для лиц с инвалидностью, не имеющих права на соцвыплаты или пенсию.

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Как мужчины, которых забронировало предприятие, уезжают за границу

Украинские предприниматели могут забронировать своих рабочих . Это отсрочит их призыв и позволит продолжить работу на фирме.

Что нужно мужчине с бронью, чтобы уехать:

общие документы, позволяющие гражданам уезжать из страны и возвращаться в нее;

выписка из приказа Министерства экономики;

️документы, подтверждающие командировку в другую страну.

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