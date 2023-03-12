Оккупанты продолжают терроризировать мирное население Украины. 9 марта враг нанес очередной массированный ракетный удар. Рассказываем, что известно о ликвидации последствий атаки по энергетической инфраструктуре Киева.

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Тепло вернули полностью

По словам начальника КМВА Сергея Попко, теплоснабжение в столице возобновили полностью. Что касается электро- и водоснабжение, то оно подается во все районы Киева.

Инфраструктура города работает в штатном режиме. Киев выстоял. Столицу не сломать!,

– подчеркнул Сергей Попко.

Отметим, что российские военные 9 марта утром запустили ракету "Кинжал" по объекту инфраструктуры в Киеве. Над ликвидацией последствий в столице работали в течение трех суток. Для ускорения процесса приходилось вводить экстренные отключения электроэнергии, чтобы снизить нагрузку на сеть. Добавим, что 40% жителей столицы оставались почти сутки без тепла из-за коварного удара врага.

Запустили сразу 6 "Кинжалов"