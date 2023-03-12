Окупанти продовжують тероризувати мирне населення України. 9 березня ворог завдав чергового масованого ракетного удару. Розповідаємо, що відомо про ліквідацію наслідків атаки по енергетичній інфраструктурі Києва.

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Тепло повернули повністю

За словами начальника КМВА Сергія Попка, теплопостачання у столиці відновили повністю. Що стосується електро- та водопостачання, то воно подається у всі райони Києва.

Інфраструктура міста працює в штатному режимі. Київ вистояв. Столицю не зламати!,

– наголосив Сергій Попко.

Зауважимо, що російські військові 9 березня зранку запустили ракету "Кинджал" по об'єкту інфраструктури у Києві. Над ліквідацією наслідків у столиці працювали впродовж трьох діб. Задля пришвидшення процесу, доводилося запроваджувати екстрені відключення електроенергії, щоб знизити навантаження на мережу. Додамо, що 40% мешканців столиці залишалися майже добу без тепла через підступний удар ворога.

Запустили відразу 6 "Кинджалів"