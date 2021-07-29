Есть ли пострадавшие среди украинских туристов в Турции: ответ МИД

Вблизи города Манавгат в турецкой провинции Анталия, еще 28 июля вспыхнул пожар. Число пострадавших уже превысило 50, есть погибшие. По предварительной информации, украинцев среди них нет.

Об этом рассказали в украинском Министерстве иностранных дел. Там подчеркнули, что пока пожар бушует далеко от туристических локаций.

Обратите внимание Турцию охватили ужасные лесные пожары: все, что известно, фото и видео

Эвакуировали несколько кварталов города

Несмотря на жару и сильный ветер, пожар быстро распространился в направлении города Манавгат. Пришлось эвакуировать 3 квартала города и больницу. Повреждены дома, здания предприятий, десятки гектаров леса выгорели. К тушению пожара привлекли 2 самолета, 15 вертолетов и наземную технику. На место происшествия срочно вылетел министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

Что известно о пострадавших и жертвах

По официальной информации, в результате пожара пострадали по меньшей мере 53 человека. Все они – местные жители, туристов среди них нет. 47 из них планируют выписать домой после кислородной терапии, их здоровью ничего не угрожает. Еще у одного из пострадавших сломана стопа, в остальных – 30% ожогов тела. Впоследствии число пострадавших резко возросло до 62.

29 июля в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Турции сообщили о первых жертвах пожара. К сожалению, огонь унес жизни 3 человек на юге страны.

Что известно о масштабном пожаре в Турции: смотрите видео 24 канала

Ранее украинцы, которые находятся в провинции Анталия и в самом городе рассказали о ситуации с пожарами. По их словам, в воздухе чувствуется запах дыма, с неба падает пепел.