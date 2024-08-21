Также источники FT утверждают о новых проблемах с ротацией. Начальник пресс-службы 26-й отдельной артиллерийской бригады Олег Калашников в эфире 24 Канала, действительно ли у украинских военных на Востоке появились проблемы из-за Курской операции.

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Действительно ли в ВСУ есть "снарядный голод"

В новой публикации Financial Times говорится о том, что наступление ВСУ на Курскую область якобы привело к уменьшению количества боеприпасов к артиллерии в Донецкой области.

За всех сказать не могу. Но наша бригада на сегодня продолжает быть обеспеченной непосредственно "выстрелами". То есть снарядов для того, чтобы поддерживать нашу пехоту, нашу первую линию, у нас хватает. Так же хватает и уничтожать вторую линию врага,

– отметил Олег Калашников.

Относительно непосредственного ведения огня, то у врага действительно есть несколько больше возможностей. Статистика обстрелов примерно 1:3. То есть на 15 тысяч украинских выстрелов есть 45 тысяч российских.

"На нашем направлении, в том же Часовом Яру, второе место по огневому поражению занимают минометные артиллерийские установки, второе – дроны-камикадзе и FPV-дроны со сбросами. Третье место сегодня занимает ствольная артиллерия и РСЗО инновационные технологии начинают диктовать собственные условия ведения боя и количества огневого поражения, когда идут столкновения "лоб в лоб", – добавил начальник пресс-службы 26-й отдельной артиллерийской бригады.,

Обратите внимание! По данным The Sunday Times, дроны Великобритании сыграли ключевую роль в наступлении ВСУ на Курскую область. Британцы даже гордятся этим и не боятся откровенно об этом говорить. В то же время стоит добавить, что пока Украина не имеет права использовать ракеты Storm Shadow по территории России.