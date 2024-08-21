Також джерела FT стверджують про нові проблеми з ротацією. Начальник пресслужби 26-ї окремої артилерійської бригади Олег Калашніков в етері 24 Каналу, чи в українських військових на Сході справді з'явилися проблеми через Курську операцію.

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Чи справді в ЗСУ є "снарядний голод"

У новій публікації Financial Times мовиться про те, що наступ ЗСУ на Курську область нібито призвів до зменшення кількості боєприпасів до артилерії на Донеччині.

За всіх сказати не можу. Але наша бригада на сьогодні продовжує бути забезпеченою безпосередньо "пострілами". Тобто снарядів для того, щоб підтримувати нашу піхоту, нашу першу лінію, у нас вистачає. Так само вистачає і нищити другу лінію ворога,

– наголосив Олег Калашніков.

Щодо безпосереднього ведення вогню, то у ворога справді є дещо більше можливостей. Статистика обстрілів приблизно 1:3. Тобто на 15 тисяч українських пострілів є 45 тисяч російських.

"На нашому напрямку, у тому ж Часовому Яру, друге місце за вогневим ураженням займають мінометні артилерійські установки, друге – дрони-камікадзе та FPV-дрони зі скидами. Третє місце сьогодні посідає ствольна артилерія та РСЗВ. Тобто інноваційні технології починають диктувати власні умови ведення бою і кількості вогневого ураження, коли йдуть зіткнення "лоб в лоб", – додав начальник пресслужби 26-ї окремої артилерійської бригади.,

Зверніть увагу! За даними The Sunday Times, дрони Великої Британії відіграли ключову роль у наступі ЗСУ на Курську область. Британці навіть пишаються цим та не бояться відверто про це говорити. Водночас варто додати, що наразі Україна не має права використовувати ракети Storm Shadow по території Росії.