Настоящий или двойник: политолог объяснил особенности поведения путина

Предположения о двойниках владимира путина озвучивают уже довольно давно. Причина этого довольно странное поведение диктатора.

У путина действительно могут быть двойники

путин уже давно демонстрирует параноидальное поведение. В то же время, политолог Владимир Фесенко осторожен с подобными выводами, ведь на встречах с авторитетными мировыми лидерами было бы достаточно легкомысленно полагаться на двойников.

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Я немного сдержанно отношусь к информации о двойниках путина. Это ведь не просто демонстрация присутствия. С речью на стадионе настоящий путин был или нет – никто не может сказать. Но встречи с Эрдоганом, иранским руководством – это встречи вживую, во время которых нужно вести реальные переговоры с очень непростыми лидерами. Здесь полагаться на двойника было бы рискованно,

– считает Фесенко.

Однако сейчас мы имеем дело с реальным путиным

Поэтому эксперт отмечает, что не отвергал бы версию наличия двойников путина, но пока "нам придется иметь дело с реальным путиным".

Более того, Фесенко отметил, что даже западные спецслужбы не могут разобраться с загадкой личности путина. Ибо противоречия его природы, поведения и являются главной проблемой.

Иногда диктатор действует достаточно рационально, а иногда у него, как когда-то у Сталина, есть припадки паранойи и иррациональных решений. Когда и как, с каким путиным приходится иметь дело – это и есть главная проблема, а иногда и загадка даже для западных спецслужб,

– добавил политолог.

Странное поведение путина на публике: что известно

Во время недавней поездки в Иран путин снова вел себя несколько странно. Странные движения диктатора могут указывать либо на болезненное состояние, либо, как предположили некоторые эксперты, на двойника.

Ранее в соцсетях шутили о странной позе, которую занял путин во время встречи с министром обороны шойгу. Выглядел 69-летний президент-диктатор действительно странно – он буквально вцепился в стол, и все начали говорить о загадочной болезни путина.

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