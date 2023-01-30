Так, страна-агрессор имеет как самоходные противотанковые комплексы, так и переносные. Об этом во время стрима на своем YouTube-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал.

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Какое оружие имеет Россия для борьбы с танками

Российские оккупанты могут использовать против западных танков, которые получат Вооруженные Силы, следующее вооружение:

самоходный ПТРК "Хризантема";

переносной ПТРК "Корнет";

"Конкурс";

управляемые ракеты для танков, в том числе 9M119.

Кроме того, все противотанковые системы, кроме ракет для танков 9M119, захватчики довели до дальности пуска около 5 тысяч метров, то есть сделали их более дальнобойными. Также россияне заявляют, что бронепробиваемость комплекса "Корнет" достигает 1 400 миллиметров, без учета активной динамической защиты на танке.

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ПТРК оккупантов являются устаревшими

"Самое главное – это управляемость этими ракетами. По состоянию на сегодняшний день в России нет противотанковой управляемой ракеты 3-го поколения. То есть ни один российский комплекс не работает по принципу – "пустил и забыл", как делает Javelin, – заметил военный эксперт.

По его словам, ни один российский противотанковый комплекс не делает "горку" и не бьет в верхнюю полусферу. В то же время все ПТРК врага "бьют в лоб" по настильной траектории.

Все они управляемые, то есть полуавтоматические. Это второе поколение. Необходимо держать перекресток наведения прибора на прицеле, тогда ракета попадет в точку, куда "смотрит" прицел. Это очень сильно усложняет их применение, особенно во время интенсивных боевых действий,

– сообщил Жданов.

К тому же, захватчики используют переносные комплексы даже против нашей пехоты, поскольку снаряды к ним так и остались кумулятивно-осколочными. То есть при попадании в броню или препятствие он срабатывает как кумулятивный, а при попадании в грунт как осколочный снаряд.

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Западные танки могут защищать себя от управляемых снарядов

Однако западные танки отличаются от тех, что имеет страна-агрессор. Так, машины наших союзников приспособлены к ведению боевых действий в условиях применения противотанковых ракетных комплексов. Прежде таких, как имеют россияне, ведь для этого они и разрабатывались.

У них "живучесть" намного выше российских танков, поэтому шансы сохранить их или продлить их "жизнь" на поле боя у нас очень высокие. Есть чем бороться и есть что противопоставить противоракетным комплексам россиян,

– отметил военный эксперт.

Он также добавил, что западные танки обладают интересной особенностью. А именно способность отводить от себя управляемые снаряды и защищать себя. Например, от комплексов, управляемых лазером, спасает дымовой занавес. Так, оператор не видит цели и не понимает, куда наводить ракету, поэтому она может пройти мимо.