Так, країна-агресорка має як самохідні протитанкові комплекси, так і переносні. Про це під час стріму на своєму YouTube-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал.

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Яку зброю має Росія для боротьби з танками

Російські окупанти можуть використовувати проти західних танків, які отримають Збройні Сили, наступне озброєння:

самохідний ПТРК "Хризантема";

переносний ПТРК "Корнет";

"Конкурс";

керовані ракети для танків, зокрема 9M119.

Крім того, усі протитанкові системи, окрім ракет для танків 9M119, загарбники довели до дальності пуску близько 5 тисяч метрів, тобто зробили їх більш далекобійними. Також росіяни заявляють, що бронепробивність комплексу "Корнет" досягає 1 400 міліметрів, без урахування активного динамічного захисту на танку.

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ПТРК окупантів є застарілими

"Найголовніше – це керованість цими ракетами. Станом на сьогодні в Росії немає протитанкової керованої ракети 3-го покоління. Тобто жоден російський комплекс не працює за принципом – "пустив і забув", як робить Javelin, – зауважив військовий експерт.

За його словами, жоден російський протитанковий комплекс не робить "гірку" і не б'є у верхню напівсферу. Натомість усі ПТРК ворога "б'ють у лоб" за настильною траєкторією.

Усі вони є керованими, тобто напівавтоматичні. Це друге покоління. Необхідно тримати перехрестя наведення приладу на прицілі, тоді ракета влучить у точку, куди "дивиться" приціл. Це дуже сильно ускладнює їхнє застосування, особливо під час інтенсивних бойових дій,

– повідомив Жданов.

До того ж загарбники використовують переносні комплекси навіть проти нашої піхоти, оскільки снаряди до них так і лишилися кумулятивно-осколковими. Тобто при влучанні у броню або перешкоду він спрацьовує як кумулятивний, а при влучанні в ґрунт як осколковий снаряд.

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Західні танки можуть захищати себе від керованих снарядів

Однак західні танки відрізняються від тих, що має країна-агресорка. Так, машини наших союзників пристосовані до ведення бойових дій в умовах застосування протитанкових ракетних комплексів. Насамперед таких, як мають росіяни, адже для цього вони і розроблювалися.

У них "живучість" набагато вища за російські танки, тому шанси зберегти їх або продовжити їхнє "життя" на полі бою у нас дуже високі. Є чим боротися і є що протиставити протиракетним комплексам росіян,

– зазначив військовий експерт.

Він також додав, що західні танки мають цікаву особливість. А саме – здатність відводити від себе керовані снаряди та захищати себе. Наприклад, від комплексів, які керуються лазером, рятує димова завіса. Так, оператор не бачить цілі й не розуміє, куди наводити ракету, тож вона може пройти повз.