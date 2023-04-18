Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Тимур Олевский. Он отметил, что на настроения граждан страны-агрессора влияет, в частности, количество мобилизованных и успехи или поражения России на фронте.

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Смирились с безнадежностью

По его мнению, для большинства россиян война превратилась в страшную, но неизбежную повседневную необходимость.

С самого начала был ура-патриотический подъем. Затем последовало несколько шоков от мобилизации и количества погибших. А сейчас приняли закон, согласно которому людей будут не только мобилизовать, но и тех, кто откажется от мобилизации, фактически лишат возможности жить,

– подчеркнул журналист.

Однако массовых протестов этот закон не вызывал в российском обществе.

В то же время в России есть ощущение, что люди смирились с безнадежностью того, что война не закончится до тех пор, пока Путин не примет такого решения. И люди, не имея ура-патриотических настроений, все равно уйдут на фронт,

– отметил он.

Олевский заметил, что в этом случае, если Россия потерпит поражение в войне, и выяснится, что люди погибли зря, это может привести не к разочарованию в государстве, а к потере веры в то, что оно существует.

"Это единственное, что во все времена, когда в России были катаклизмы, приводило к изменению режима - в начале и конце XX века. Люди устанут и перестанут верить в то, что Путин - президент", - подчеркнул оппозиционный журналист.

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Российские власти боятся "Бессмертного полка"

Собеседник обратил внимание на то, что в России в этом году отменили шествие "Бессмертный полк", на которое выходили с портретами ветеранов Второй мировой войны, а также на нем появлялись то и дело сталинские палачи и солдаты Вермахта.

Его аннулировали не из-за опасений терактов или ударов украинских беспилотников. А потому, что на "Бессмертный полк" выйдут с портретами людей, погибших сейчас в Украине. И все увидят лица и количество этих погибших, – отметил журналист.

В России, по его мнению, происходит так, что все все знают, но на митинги выходят только когда есть повод. Такая же история с "Бессмертным полком", который может стать таким поводом.

"Поэтому российские власти боятся его проводить", – уверен Тимур Олевский.

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