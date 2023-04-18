Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Тимур Олевський. Він зауважив, що на настрої громадян країни-агресорки впливає зокрема кількість мобілізованих та успіхи або поразки Росії на фронті.

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Змирились з безнадійністю

На його думку, для більшості росіян війна перетворилась на страшну, але неминучу повсякденну необхідність.

З початку був ура-патріотичний підйом. Потім відбулось декілька шоків від мобілізації та кількості тих, хто загинув. А зараз ухвалили закон, відповідно до якого людей будуть не тільки мобілізувати, але й тих, хто відмовиться від мобілізації фактично позбавлять можливості жити,

– підкреслив журналіст.

Проте масових протестів цей закон не викликав в російському суспільстві.

Водночас в Росії є відчуття, що люди змирились з безнадійністю того, що війна не закінчиться до тих пір, поки Путін не вирішить. І люди, не маючи ура-патріотичних настроїв, все одно підуть на фронт,

– відзначив він.

Олевський зауважив, що у разі, якщо Росія зазнає поразки у війні, і з'ясується, що люди загинули даремно, це може призвести не до розчарування в державі, а до втрати віри в те, що вона існує.

"Це єдине, що у всі часи, коли в Росії були катаклізми, призводило до зміни режиму – на початку та наприкінці XX століття. Люди втомляться та перестануть вірити в те, що Путін – президент", – наголосив опозиційний журналіст.

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Російська влада боїться "Безсмертного полку"

Співрозмовник звернув увагу на те, що в Росії цього року скасували ходу "Безсмертний полк", на яку виходили з портретами ветеранів Другої світової війни, а також гна ній з'являлись раз за разом сталінські кати та солдати Вермахту.

Його анулювали не через побоювання терактів чи ударів українських безпілотників. А, тому що на "Безсмертний полк" вийдуть з портретами людей, які загинули зараз в Україні. І всі побачать обличчя та кількість цих загиблих, – зазначив журналіст.

В Росії, на його думку, відбувається так, що всі все знають, але на мітинги виходять тільки коли є привід. Така сама історія з "Безсмертним полком", який може стати тим самим приводом.

"Тому російська влада боїться його проводити", – впевнений Тимур Олевський.

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