Несколько недель россияне будут стачиваться, а дальше наше контрнаступление, – полковник ВСУ
Россияне пугают угрозой Украине со стороны Приднестровья, однако количество группировки не представляет реальной опасности. Все украинские границы сейчас надежно охраняются.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он заверил, что возможность нового прорыва российской армии через украинскую границу сейчас сведена к нулю, украинская армия готовится к контрнаступлению.
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Свитан заверил, что со стороны Приднестровья в Одесскую область угрозы российского удара нет. То количество войска, что есть в Приднестровье, не может защитить даже себя.
Граница под защитой
24 февраля 2022 года Вооруженные силы Украины работали в штате мирного времени, то есть армия сосредоточилась на защите собственных воинских частей. Украинские границы тогда защищали пограничники, армия не выходила к границам, ведь не было введено военное положение, сообщил военный.
Он подчеркнул, что военное положение должно было быть введено еще в 2014 году, когда началась российская агрессия.
После 24 февраля 2022 года армия увеличилась в десять раз и защищает границы нашего государства. Свитан объяснил, что сейчас выстроена надежная линия обороны, система обороны инженерно-технических сооружений, заминированы определенные места на границе.
Вся граница сейчас – это единая линия фронта, единая линия обороны. Поэтому ее пробить вообще невозможно нигде,
– подчеркнул эксперт.
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"Россияне будут стачиваться"
Свитан убежден, что у россиян нет такого количества сил и средств, чтобы они могли еще куда-нибудь зайти, кроме Бахмутского направления. Поэтому Украине уже нечего бояться, армия сейчас крепко стоит на страже границ.
А с россиянами, которые сейчас работают в районе Донбасса, я думаю, мы справимся. Больше уже не будет, у них нет сил и средств для увеличения атак или наступательных действий. Сейчас они будут стачиваться несколько недель, возможно, месяц. А дальше уже наше контрнаступление и выход на Азовское побережье,
– резюмировал полковник.
Ситуация в Приднестровье: последнее
- Жданов заметил, что то, что сейчас происходит в Молдове очень похоже на украинский сценарий. Сначала проходят митинги, протесты с требованиями отставки власти, теперь отменяют авиаперелеты. Эксперт предположил, что Молдова сейчас попытается решить вопрос с Приднестровьем.
- Людей преимущественно из России свозят на автобусах в Кишинев и платят им деньги. Перед ними стоит конкретная цель дестабилизировать ситуацию в Молдове. Следующим шагом будет осуществление переворота.
- Россия продолжает расшатывать ситуацию в Молдове. В последние недели Кремль совершает ряд вбросов о возможном наступлении ВСУ на Приднестровье.