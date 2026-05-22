Есть ли угроза наступления из Беларуси: полковник запаса объяснил, где возможен прорыв

В Украине снова заговорили о том, могут ли российские или белорусские силы попробовать движение с северного направления на Киев или другие области. Такие разговоры появились на фоне новых сигналов об угрозе из Беларуси и дискуссии о том, не является ли это попыткой отвлечь внимание от другого участка фронта.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, что сейчас важно отличать реальную военную угрозу от намеренного отвлечения внимания. По его словам, наибольший риск для Украины сегодня связан вовсе не с Беларусью.

Внимание снова пытаются отвести от Донбасса

Разговоры о возможной угрозе со стороны Беларуси, по мнению Свитана, сейчас появились не случайно. Параллельно с этим в стране накопились внутренние скандалы, связанные с коррупцией в верхних эшелонах власти.

Напомним! 20 мая 2026 года Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарии дополнительных нападений на Украину с направления Беларусь – Брянская область, прежде всего на Черниговско-Киевское направление. По его словам, Украина уже усиливает защиту севера, готовит превентивные шаги в отношении Беларуси и отдельных районов России и рассчитывает на более активную дипломатическую работу, чтобы в Минске понимали последствия возможного втягивания в войну. Роман Свитан одновременно предостерегал, что в случае нападения Украина сможет быстро ударить по ключевым белорусским НПЗ.

На этом фоне информационный шум с севера работает как попытка распылить внимание и внутри страны, и на уровне военных решений, потому что реальная стратегическая цель оккупантов не изменилась – они дальше будут давить там, где пытаются дожать Донбасс.

Здесь сейчас сошлись две задачи. Российские ИПСО отвлекают внимание от Донецкого направления, и внутри страны ее тоже пытаются переключить на белорусское направление,

– сказал Свитан.

Такую схему уже использовали в прошлом году, тогда внимание оттянули на другое направление, после чего из Донецкой области начали перебрасывать силы и средства, чего делать нельзя было, потому что именно там формировалась настоящая опасность. Следствием стали потери позиций на Покровском и Мирноградском направлениях, и сейчас, как считает Свитан, ситуация развивается по очень похожей логике.

В прошлом году все начиналось так же – отвлечением внимания на какое-то эфемерное наступательное действо. И именно так были потеряны позиции на Донбассе,

– подчеркнул военный эксперт.

Самое опасное в этой истории то, что северный шум может снова сработать как повод ослабить концентрацию там, где для России действительно важен результат. Поэтому ключевое сейчас – не дать отвлечь внимание от Донбасса, потому что именно там решается главная задача этой российской кампании.

Реальна ли угроза наступления из Беларуси?

Непосредственной угрозы крупного наступления со стороны Беларуси сейчас нет, если оценивать не шум, а реальные возможности для такой операции. Для этого нужно было бы создать большую ударную группировку численностью не менее 100 – 150 тысяч военных, а по состоянию на сейчас такого ресурса на этом направлении нет.

К слову! Михаил Подоляк объяснял, что полноценное наступление из Беларуси сейчас не выглядит реалистичным, потому что Россия не может решить даже текущие тактические задачи на фронте и не имеет резервов для еще одного большого направления. В то же время Москва и Минск сознательно подогревают напряжение через учения, ядерную тему и постоянные маневры, чтобы держать Украину и соседей в напряжении. По его словам, для Киева это уже не ситуация 2022 года: Украина знает возможности Беларуси, видит ее уязвимые объекты и готова к жесткому ответу.

Отдельно стоит вопрос возможностей самой белорусской армии. Она не выглядит силой, которая может самостоятельно провести полноценную наступательную операцию, а присутствие российских диверсионных групп или спецподразделений на севере не меняет общей картины.

Из Беларуси нам вряд ли что-то может угрожать, пока там не создана группа не менее 100 – 150 тысяч. Белорусская армия не способна проводить наступательные операции,

– сказал Свитан.

Кроме того, это направление уже давно не является для Украины "серой зоной". Там выстроена серьезная линия фортификаций, которая способна сдержать любое движение оперативного уровня. А если Россия все же попыталась бы собрать там большую группировку, ей пришлось бы перебрасывать людей с востока, где у нее и без того не хватает сил накануне летней кампании.

Откуда они возьмут эти 150 тысяч? С восточного фронта? Там у них и так сейчас людей не хватает,

– подчеркнул военный эксперт.

Есть и чисто практический момент. Полесье с его болотами и сложной местностью не выглядит тем направлением, куда Москва рационально будет бросать стратегические резервы.

Ближе к лету будем смотреть, куда эти стратегические резервы двинутся. Поверьте, пойдут они на Донбасс. Какой им смысл тонуть в болотах Полесья?

– сказал Свитан.

По его мнению, Россия вряд ли всерьез будет рассматривать белорусское направление как реальный вариант наступления. Зато эта тема и дальше будет работать как информационная операция, призвана отвлекать внимание. Чем меньше Украина будет на это реагировать, тем лучше, в том числе и для антикоррупционных органов, которые сейчас занимаются внутренними делами и должны как можно быстрее довести эти процессы до результата.

Самое опасное направление для Украины сейчас на Донбассе

Ключевая задача сейчас – не допустить потери остального Донбасса, как это уже произошло в прошлом году после ослабления Покровского и Мирноградского направлений.

Сейчас ситуация на третьей линии обороны в районе Славянска и Краматорска остается относительно устойчивой: с севера ее прикрывают реки, а с юга, запада и востока есть подготовленные позиции, которые позволяют долго держать этот рубеж.

Если потеряем Славянск и Краматорск, то дальше, по сути, до левого берега Днепра ровная, как стол, поверхность. И россиян там очень сложно будет остановить, если они поставят себе задачу выйти на Полтаву, Кременчуг и дальше двигаться к левобережному Киеву,

– подчеркнул Свитан.

Поэтому все внимание сейчас должно быть приковано именно к Донбассу, а не к "шумовым гранатам", которые, по его словам, вбрасывают и из Москвы, и отдельные представители киевского истеблишмента.

Что известно об угрозе со стороны Беларуси?

21 мая 2026 года СБУ, Нацполиция, ВСУ, Нацгвардия и Госпогранслужба начали усиленные меры безопасности в Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской и Ровенской областях. Речь идет о масштабном противодействии диверсиям, шпионажу и подрывной деятельности: на границе усилили патрулирование, выставляют дополнительные блокпосты, проверяют документы, автомобили, территории и отдельные помещения.

Александр Мусиенко, Николай Маломуж и Кирилл Сазонов отмечали, что риск со стороны Беларуси сохраняется, но признаков непосредственной подготовки к большому наступлению сейчас нет. На границе фиксируют совместные ядерные учения России и Беларуси, закрытие 19 лесов у границы, воздушную активность, антенны-ретрансляторы и инженерную подготовку. В то же время ближайший риск они оценивали скорее как провокации, диверсии или локальные действия малых групп, а не повторение февраля 2022 года.

Украина после 2022 года серьезно укрепила северное направление. По словам Мусиенко, на границе обустроены фортификации, минные поля, заграждения, взорваны ключевые мосты, усиленное патрулирование и постоянное наблюдение дронами. Он отмечал, что непосредственную угрозу будут означать уже конкретные изменения – переброска новых российских подразделений, вооружения или стратегическое развертывание сил, и именно за этими признаками Украина следит в режиме постоянного контроля.