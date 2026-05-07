"В любой момент": в ГПСУ ответили, есть ли сейчас угроза нового вторжения из Беларуси

Сейчас на территории Беларуси нет российских подразделений, которые могли бы осуществить повторное вторжение. В то же время угроза провокаций или действий, направленных на дестабилизацию и рассредоточение украинских сил, остается.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в интервью "РБК-Украина".

Есть ли сейчас угроза из Беларуси?

Беларусь активно развивает полигоны, дороги и артиллерийские позиции – вся эта инфраструктура не расположена непосредственно у границы с Украиной, однако ее создают именно на южных направлениях.

Это и логистика, и полигоны, и базы, которые в любой момент Беларусь может предоставить для российских сил, если Россия примет решение перебросить силы в Беларусь,

– отметил Демченко.

По его словам, сейчас на белорусской территории Россия не держит своих подразделений, которые могли бы осуществить повторное вторжение. Однако провокации для дестабилизации и растягивания Сил обороны исключать, к сожалению, нельзя.

Представитель ГПСУ также сообщил, что в конце 2023 года Россия вывела с территории Беларуси примерно 10 – 12 тысяч военных, которые проходили там подготовку. По его словам, после завершения учений эти подразделения вернулись в Россию для усиления линии фронта, а новых российских войск тогда не вводили.

В то же время он отметил, что на территории Беларуси могут оставаться отдельные небольшие подразделения, связанные с логистикой и обслуживанием воздушных судов.

В эфире телемарафона Андрей Демченко подчеркнул, что сейчас участок границы с Беларусью протяженностью более 1000 километров усиленно обустраивают в инженерном и фортификационном плане.

Конечно, что на наиболее угрожающих направлениях создаются минно-взрывные заграждения для того, чтобы каждый украинский защитник имел возможность противодействовать любой угрозе, которая может идти с территории Беларуси,

– подытожил он.

Напомним, 2 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на отдельных участках границы между Украиной и Беларусью была зафиксирована специфическая активность. По его словам, украинская сторона ведет постоянный мониторинг ситуации и держит ее под полным контролем – военные также готовы действовать в случае необходимости.

Глава государства также подчеркнул, что Украина не позволит втянуть любые страны или силы в агрессивные действия против себя и готова решительно защищать собственные интересы.

Интересно! Инцидент также прокомментировал политолог Игорь Чаленко. В комментарии 24 Канала он рассказал, что россияне, вероятно, решили с помощью Лукашенко попугать Украину: сейчас враг имеет проблемы на фронте, поэтому в ход идут вот такие провокации. В то же время исключать сценарий, при котором Россия таки сможет дожать Беларусь присоединиться к боевым действиям против Украины, тоже нельзя.

Не Беларусью единой: где еще есть угроза?

Важным также остается регион на границе с непризнанным Приднестровьем: там Украина усиливает оборону из-за нестабильной ситуации с безопасностью и присутствия российского контингента.

По словам военных, главным является построение эшелонированной системы защиты, которая позволит оперативно реагировать на любые провокации или явные проявления агрессивных действий.

Заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса ранее также сообщал, что у врага появились планы по формированию буферной зоны со стороны непризнанного Приднестровья, в частности в направлении Винницкой области. По его словам, ранее таких замыслов у россиян не было.

В то же время Владимир Зеленский заявляет, что в планах врага нет ничего нового – россияне уже давно стремятся создать буферную зону вдоль всей границы. Однако, по словам президента, конкретно в Винницкой области это вряд ли удастся: сейчас основные усилия враг сосредоточивает на востоке Украины, в частности на Покровском направлении, где продолжаются тяжелые бои.