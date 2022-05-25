Есть ли угроза возникновения второго Мариуполя в Луганской области

Российские войска вчера вышли на трассу Бахмут – Лисичанск в районе сел Нагорное и Белогоровка (это вторая Белогоровка, село на трассе, в отличие от Белогоровки на берегу Северского Донца). Трасса перекрыта (глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в 13:42 опроверг информацию о перекрытии трассы – 24 канал).

Уроки по блокаде усвоены

Второй день в этом районе идут бои. Всего семь суток враг пытается прорвать нашу оборону и перехватить трассу. Противник стремится закрепиться и расширить зону прорыва.

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Если противник сможет закрепиться, это будет означать оперативное окружение наших войск в районах Северодонецка и Лисичанска. Окружение будет неполным, но останется только один второстепенный путь.

Ситуацию все видят, конечно. Это не должно стать вторым Мариуполем. Поэтому я сейчас в районе Северодонецка, с нашими войсками, я не сомневаюсь, что должно быть сделано все необходимое, чтобы разгромить противника в этом районе.

Паника не приблизит победу

Наши войска в Северодонецке и Лисичанске удерживают позиции, все попытки суточных атак на Северодонецк отбиты с большими потерями для российских войск. Наши воины не собираются сдавать Луганскую область.

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Угроза с тыла не может не вызывать беспокойства, об этом надо говорить, чтобы показать понимание обстановки и принятие мер.

Оснований для паники нет – это война, и результат зависит от нашей ининциативы и компетентного командования больше, чем от действий противника. Поэтому нужны благоразумные действия, требуется усиление. Мы – не жертвы, у нас есть силы и средства, есть воля, и стремление победить.

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