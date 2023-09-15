В Крыму до сих пор не работает сигнал воздушной тревоги: Бариев рассказал, как обманывают местных

Во временно оккупированном Крыму до сих пор нет сигнала воздушной тревоги. Так люди не знают, что есть опасность.

Об этом 24 Каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, отметив, что это ему рассказали соотечественники, которые живут на полуострове.

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"Они слышали, как летают, например, БПЛА, но сигналов никаких нет. Люди не знают там – есть опасность или нет", – подчеркнул Бариев.

Кроме того, оккупанты с помощью средств радиоэлектронной борьбы влияют на работу беспилотников. Тогда дроны падают не туда, куда должны были.

БПЛА начинает не очень хорошо работать. Они больше говорят о том: "Лучше, чтобы БПЛА долетали до целей, военных объектов, чтобы для нас было безопасно",

– рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа.

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