Есть лидер со значительным отрывом: в Грузии обнародовали первые результаты выборов
Источник:"Рустави-2"
ЦИК Грузии обнародовал предварительные результаты муниципальных выборов. По состоянию на утро 3 октября обработали 38,63% протоколов.
По данным ЦИК, сейчас лидирует господствующая партия "Грузинская мечта". Она набрала 48,56% голосов.
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На втором месте расположилась оппозиционная партия соратников Михеиила Саакашвили "Единое национальное движение". ЦИК сообщает, что она набрала 31,23% голосов.
Третью позицию занимает партия Георгия Гахарии "За Грузию". Она получила 6,87% голосов.
Все остальные партии не набирали больше 2% голосов.
Пока голоса успели подсчитать на 1446 участках. В целом в стране их действовало больше 3700.
Местные СМИ сообщают, что второй тур голосования за мэров состоится в
- Тбилиси;
- Батуми;
- Кутаиси;
- Рустави;
- Поти.
Данные экзитполов разнились
- Муниципальные выборы в Грузии состоялись 2 октября.
- Явка составила 52%.
- Грузины выбирали мэров 64 муниципалитетов и 1 388 депутатов районного собрания (сакребуло).
- Данные экзитполов, которые опубликовали 2 октября, разнились.
- В частности, премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что "Грузинская мечта" побеждает на 8 выборах подряд.
- Между тем Ника Мелия – глава "Единого национального движения" – заявил, что "сакребуло будет укомплектовано оппозиционными партиями".