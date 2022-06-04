"Есть медиасообщество, а есть медиамерзость": Братчук о визите Овсянниковой в "родную Одессу"

Бывшая редактор российского пропагандистского телеканала Марина Овсянникова приехала в Одессу и назвала ее "родной". В Одесской ОВО уже отреагировали на визит российской журналистки.

Эту тему в эфире 24 канала прокомментировал Сергей Братчук – спикер областной военной администрации в Одесской области. По его словам, россиянка Овсянникова не является представительницей медийного сообщества, а всего лишь "медиагидотой".

Российская пропагандистка Овсянникова говорит, что побывала в "родной" Одессе

Визит является возможностью "хайпануть" или придерживаться легенды – Братчук

Пропагандистка опубликовала сообщение в своем инстаграмме, что "родная Одесса" встретила ее пустыми гостиницами и заминированными пляжами. Также она написала о постоянных обстрелах с российских кораблей . Представитель Одесской ОВА назвал Овсянникову "неуважаемой дамы", которая не принадлежит к медиасообществам.

Есть медиасообщество – украинское или международное, а есть медиагидота. Вот эта неуважаемая госпожа оттуда,

– эмоционально выразился Братчук.

Он добавил, что не видел ее лично в городе и вообще не делает возможным то, что ее могло и не быть в Одессе. "Если в Киеве ее так тепло встретили, то если бы знали, где она находится… Это ли опять возможность "хайпануть" на этой теме или придерживаться легенды, которую придумали за пределами?" – допустил спикер Одесской ОВА.

Братчук прокомментировал визит Овсянниковой в Одессу: смотрите видео 24 канала

Братчук отметил, что не может оперировать фактами, а только допускает. Относительно самого сообщения с фотографиями отметил, что видел его и возмутился.

Сергей Братчук Спикер Одесской ОВА Бросается в глаза, что тщательнее нужно было (готовиться Овсянниковой – 24 канал). Я о чем? Когда говорят, что пол Одессы уехало, а другая половина живут в страхе. На меня посмотрите. Я все время, даже несмотря на обстрелы, улыбаюсь. Что касается страха: конечно, тревожно, особенно когда обстреляли.

В целом спикер Одесской ОВА считает, что вероятный визит Овсянниковой в Одессу является очередным продвижением тезиса, что виноват во всем Путин, а не россияне.

"Виновны все россияне. Без исключения. Виновны в том, что убивали и убивают наших детей, братьев, сестер, матерей и родителей. Этого прощать нельзя. Пусть покаятся перед Богом. Украинцы еще долго не простят", - подчеркнул он.

Кто такая Овсянникова и чем оконфузилась: что известно

Марина Овсянникова активно появилась в информпространстве после того, как в марте 2022 года якобы прервала эфир программы на пропагандистском канале, выбежав с плакатом: "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут".

После этого инцидента она была задержана и демонстративно оштрафована на 30 тысяч рублей, мол, за призывы к протесту. Тогда Овсянникова уехала из России и стала работать в немецком издании Die Welt.

Центр стратегических коммуникаций и информбезопасности Украины сообщал, что после инцидента эксредактор активно используют в информационно-психологических операциях России.

Пропагандистка получила признание и кредит доверия на Западе и стала продвигать выгодные для российской стороны нарративы. В частности, Овсянникова активно выступает против коллективной ответственности граждан России за войну против Украины. Всю вину за войну она возлагает только на Путина, а также призывает упразднить санкции против государства-террористки.

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Марина Овсянникова родилась в Одессе, но имела российское гражданство и давно жила на территории России, работая с 2003 по 2022 год журналисткой на российском госканале, который активно распространял антиукраинскую пропаганду.