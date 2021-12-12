Есть миф, что избили детей, но там не только дети были – Гордийчук о разгоне Майдана

Мирон Гордийчук опроверг миф, что 30 ноября 2013 года на Майдане "беркутовцы" избили только детей. По его словам, там были разные люди.

Призывы выходить на протест были моментом, когда ты становился участником чего-то большого и глобального. Об этом говорит один из лидеров студенческого протеста на Евромайдане, заведующий Литературно-мемориального дома-музея Тараса Шевченко Мирон Гордийчук.

Кстати Взрослые были недовольны тем, что мы делаем, – Гордийчук о студенческих колоннах и Майдане

Я скажу честно, что есть миф, что избили детей, но там не только дети, то есть, студенты были. Были разные люди, которые в ту ночь ночевали, но почему применили неоправданную силу – я не понимаю,

– подчеркнул Гордийчук.

Списки пропавших без вести

Мужчина рассказал, что 30 ноября были списки "пропавших без вести" студентов. Там было указано около 20 человек. Среди них был и Гордийчук. Ему звонили родственники и спрашивали, все ли в порядке.

Разгон Майдана: что известно

Революция Достоинства началась 21 ноября 2013 года как мирный протест.

Однако "Беркут" жестоко разогнал участников акции. Тогда на Майдане было приблизительно 400 протестующих, преимущественно студенты.

В результате действий "беркутовцев" пострадали по меньшей мере 79 человек. Акция получила широкую огласку и осуждение со стороны большой части общества.

События того дня стали переломным моментом в Революции Достоинства.

Как происходил разгон Майдана в 2013 году: смотрите видео: