Есть много юридических тонкостей, – Притула объяснил, что происходит с закупкой Bayraktar
Украинцы за 3 дня смогли собрать даже больше денег, чем нужно было на проект "Народный Bayraktar". Сейчас волонтеры ведут активную работу над контрактами по закупке беспилотников для ВСУ.
Об этом 24 каналу рассказал волонтер Сергей Притула. Он подчеркнул, что пока не имеет права вдаваться в детали работы по закупке необходимых нашей армии Bayraktar.
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Юридические тонкости
По его словам, другие участники процесса проекта "Народный Bayraktar" попросили придерживаться определенной субординации. В частности, они подчеркнули, не распространять информацию до тех пор, пока соглашение о закупке оперативно-тактических беспилотников не заключат.
Есть очень много разных юридических тонкостей. Включая то, что мы, вероятно, будем подписывать с директором фонда (Благотворительного фонда Сергея Притулы – 24 канал) определенные бумаги о неразглашении части информации контракта,
– объяснил волонтер.
Со временем информация будет доступна
В то же время Притула отметил, что как только Министерство обороны Украины ответит, что можно говорить, а что нет, то он с радостью поделится информацией со всеми желающими. В частности, выложит ее в своем паблике.
Полное интервью с Сергеем Притулой на 24 канале: смотрите видео
Что известно о проекте "Народный Bayraktar"
- Волонтер Сергей Притула на свой День рождения 22 июня объявил о сборе средств на 3 оперативно-тактических беспилотника Bayraktar для Вооруженных Сил Украины. Он отметил, что в течение недели необходимо собрать более полумиллиарда гривен.
- Только через сутки после объявления начала сбора средств украинцам удалось собрать почти 300 миллионов гривен. По словам Притулы, их уже должно хватить на 2 из 3 запланированных Bayraktar.
- Директор Благотворительного фонда Сергея Притулы Анна Гвоздяр рассказала о том, как идет сбор средств на 3 турецких беспилотника Bayraktar. Она отметила, что львиная доля платежей – это пожертвования по 10, 20, 50 гривен.
- Гвоздяр отметила, что уже продолжаются переговоры по приобретению 3 беспилотников Bayraktar для наших защитников. Также она добавила, что 8 лет волонтерства для украинской армии дали их фонду понимание и опыт, который сейчас очень помогает.
- На своей странице в социальной сети 24 июня Сергей Притула сообщил, что сбор денег на беспилотники Bayraktar завершен. Он заявил, что Украинцы смогли собрать даже больше, чем требовалось – вместо 500 миллионов собрали 600 миллионов гривен.