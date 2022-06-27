Есть много юридических тонкостей, – Притула объяснил, что происходит с закупкой Bayraktar

Украинцы за 3 дня смогли собрать даже больше денег, чем нужно было на проект "Народный Bayraktar". Сейчас волонтеры ведут активную работу над контрактами по закупке беспилотников для ВСУ.

Об этом 24 каналу рассказал волонтер Сергей Притула. Он подчеркнул, что пока не имеет права вдаваться в детали работы по закупке необходимых нашей армии Bayraktar.

К теме Народный Bayraktar: украинцы за 3 суток собрали для ВСУ 600 миллионов гривен

Юридические тонкости

По его словам, другие участники процесса проекта "Народный Bayraktar" попросили придерживаться определенной субординации. В частности, они подчеркнули, не распространять информацию до тех пор, пока соглашение о закупке оперативно-тактических беспилотников не заключат.

Есть очень много разных юридических тонкостей. Включая то, что мы, вероятно, будем подписывать с директором фонда (Благотворительного фонда Сергея Притулы – 24 канал) определенные бумаги о неразглашении части информации контракта,

– объяснил волонтер.

Со временем информация будет доступна

В то же время Притула отметил, что как только Министерство обороны Украины ответит, что можно говорить, а что нет, то он с радостью поделится информацией со всеми желающими. В частности, выложит ее в своем паблике.

Полное интервью с Сергеем Притулой на 24 канале: смотрите видео



Что известно о проекте "Народный Bayraktar"