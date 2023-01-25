24 января стало известно, что замминистра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Именно он отвечал за тыловое обеспечение украинской армии. По мнению политолога Игоря Рейтеровича, эта отставка состоялась в контексте медийного скандала. Кто-то должен был за это отвечать. Об этом политолог сказал в эксклюзивном стриме 24 Канала.

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Почему произошел мощный медийный взрыв

По словам Рейтеровича, ключевая проблема – отсутствие оперативной и эффективной коммуникации. Более суток министерство молчало, хотя можно было начать объяснять через несколько часов, когда эта информация появилась – это была бы совсем другая история. В конце концов, разъяснять все пришлось Алексею Резникову.

Это, по меньшей мере, служебная халатность. В условиях войны все это должно происходить по-другому. Так, как наши военные информируют нас о происходящем на фронте – четко, конкретно, несколько раз в день, подготовленными спикерами, которые знают, как это делать, включаются в эфиры на каналы и дают ответы на вопросы ведущих,

– отмечает политолог.

В случае с Минобороны произошло так, что произошел провал в коммуникации, поднялась очень большая волна, а когда начали разбираться по делу, там действительно были некоторые вопросы. Однако их можно было решить совсем другим способом. Поскольку этого не произошло, кто-то должен был понести наказание.

Министр заявил, что его заместитель принял решение уйти, демонстрируя европейские стандарты и принципы решения подобных вопросов. С формальной точки зрения это выглядело правильно и даже информационно красиво.

– убежден Рейтерович.

Таким образом, часть имиджа была сохранена. Политолог считает, что никаких уголовных дел против представителей минобороны мы не увидим. Во-первых, они приехали в Верховную Раду, пообщались с депутатами и дали исчерпывающие ответы. В дальнейшем нужно сделать выводы и оперативнее реагировать на возникающие моменты.

"Я слышал ужасные слухи, которые уже опровергли, пусть так и будет, чуть ли не о том, что против журналиста могут возбудить уголовное дело. Это абсолютно недопустимо. Он выполнял свою работу. Нравится это или нет, нужно общаться с журналистами несколько иначе. К сожалению, министерство этого не сделало", – уверяет Рейтерович.

Информацию могли слить с целью дискредитации

Резников заявил, что ответственность должен нести тот человек, который "слил" информацию. Предполагают, что такая публикация могла быть кому-то выгодна, особенно ввиду того, что расследователи не до конца ответственно подали информацию – из статьи почему-то исчезали инфографики. Подобные вбросы, безусловно, на руку Кремлю. Достаточно открыть российские паблики и почитать, как они давали эту информацию. Мол, коррупция процветает, деньги проедаются.

"Они идиоты, все извратили и сделали только хуже. Понятно, что россияне в эту тему вцепились. Я сомневаюсь, что это было спровоцировано какими-то российскими агентами. Они просто воспользовались ситуацией", – уверяет политолог.

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Как отмечает Рейтерович, часть этой информации действительно могла быть слита. Возникает интересный вопрос: кто этот человек, допустивший утечку? Это в какой-то степени закрытая информация. "Я склонен поискать внутренние моменты, ведь у нас есть немало людей, которые заинтересованы в том, чтобы поставить своего человека на пост министра", – утверждает Рейтерович. Они считают, что это очень "хлебное" место, позволяющее оперировать огромными суммами и так далее.

С морально-нравственной точки зрения это выглядит ужасно. Одно дело, когда вы занимаетесь интригами и какой-то подковровой политикой тогда, когда нет войны, а другое – когда это происходит во время войны,

– подчеркивает политолог.

Это может быть выгодно людям, добавляет он, которые считают, что Резников представляет ту группу интересов, что в значительной степени ориентируется на главу Офиса Президента. В этом есть определенная логика, ведь Андрей Ермак возглавляет несколько комиссий – и по будущему формату международных отношений, и по военно-технической помощи. Он и министр обороны работают в тандеме.

"Возможно эти люди считают, что слишком усилился господин Ермак, и нужно убрать людей, которые с ним так или иначе аффилированы", – предполагает Рейтерович. Они хотят поставить своего человека и что-то из этого получить. Такие персоны, акцентирует политолог, есть внутри власти.

Давайте прямо: наш министр обороны оказался на своем месте. Он делает максимум, мы видим эти результаты. Все, что зависит от минобороны, он пытается выполнять как можно быстрее,

– отмечает политолог.

Потому подобные истории могут быть направлены на то, чтобы выставить министра недееспособным. Цель – добиться каких-либо изменений в силовом блоке. Рейтерович добавил: министр мог подписывать финальный документ, в котором была общая сумма, касающаяся не четырех областей, а всех.

Для министра такая медийная вспышка – дополнительный повод провести расследование, чтобы в дальнейшем подобные инциденты не повторялись. "Есть много нестыковок. Видно, что слили очень специфически эту информацию с целью именно дискредитации", – подытожил Игорь Рейтерович.