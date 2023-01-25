24 січня стало відомо, що заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов подав у відставку. Саме він відповідав за тилове забезпечення української армії. На думку політолога Ігоря Рейтеровича, ця відставка відбулася у контексті медійного скандалу. Хтось мав за це відповідати. Про це політолог сказав в ексклюзивному стрімі 24 Каналу.

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Чому відбувся такий потужний медійний вибух

За словами Рейтеровича, ключова проблема – відсутність оперативної й ефективної комунікації. Понад добу міністерство мовчало, хоча можна було почати пояснювати за кілька годин, коли ця інформація з'явилася – це була б зовсім інша історія. Врешті-решт роз'яснювати усе довелося Олексію Рєзнікову.

Це щонайменше службова недбалість. В умовах війни усе це має відбуватися по-іншому. Так, як наші військові інформують нас про те, що відбувається на фронті – чітко, конкретно, кілька разів на день, підготовленими спікерами, які знають, як це робити, включаються в ефіри на канали і дають відповіді на питання ведучих,

– зазначає політолог.

У випадку з Міноборони сталося так, що відбувся провал у комунікації, підійнялася дуже велика хвиля, а коли почали розбиратися у справі, там справді були певні питання. Проте їх можна було вирішити зовсім іншим способом. Оскільки цього не відбулося, хтось мав понести покарання.

Міністр заявив, що його заступник прийняв рішення піти, демонструючи європейські стандарти та принципи вирішення подібних питань. З формальної точки зору це виглядало правильно і навіть інформаційно красиво,

– переконаний Рейтерович.

Таким чином частина іміджу була збережена. Політолог вважає, що ніяких кримінальних справ проти представників міноборони ми не побачимо. По-перше, вони приїхали у Верховну Раду, поспілкувалися з депутатами і надали вичерпні відповіді. Надалі потрібно зробити висновки та оперативніше реагувати на моменти, які виникають.

"Я чув жахливі чутки, які вже спростували, нехай так і буде, ледь не про те, що проти журналіста можуть відкрити кримінальну справу. Це – абсолютно неприпустимо. Він виконував свою роботу. Подобається це чи ні, потрібно комунікувати з журналістами дещо інакше. На жаль, міністерство цього не зробило", – запевняє Рейтерович.

Інформацію могли злити з метою дискредитації

Рєзніков заявив, що відповідальність має нести та людина, яка "злила" інформацію. Припускають, що така публікація могла бути комусь вигідна, особливо зважаючи на те, що розслідувачі не до кінця відповідально подали інформацію – зі статті чомусь зникали інфографіки. Подібні вкиди, безумовно, на руку Кремлю. Достатньо відкрити російські пабліки й почитати, як вони подавали цю інформацію. Мовляв, корупція процвітає, гроші проїдаються.

"Вони ідіоти, усе перекрутили й зробили тільки гірше. Зрозуміло, що росіяни в цю тему вчепилися. Я сумніваюся, що це було спровоковано якимись російськими агентами. Вони просто скористалися ситуацією, яка була", – запевняє політолог.

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Як зауважує Рейтерович, частина цієї інформації справді могла бути злита. Виникає цікаве питання: хто ця людина, яка допустила витік? Це певною мірою закрита інформація. "Я схильний пошукати внутрішні моменти, адже у нас є чимало людей, які зацікавлені в тому, щоб поставити свою людину на пост міністра", – стверджує Рейтерович. Вони вважають, що це дуже "хлібне" місце, яке дозволяє оперувати величезними сумами і так далі.

З морально-етичної точки зору це виглядає жахливо. Одна справа, коли ви займаєтеся інтригами і якоюсь підкилимовою політикою тоді, коли немає війни, а інша – коли це відбувається під час війни,

– наголошує політолог.

Це може бути вигідно людям, додає він, які вважають, що Рєзніков представляє ту групу інтересів, яка значною мірою орієнтується на очільника Офісу Президента. В цьому є певна логіка, адже Андрій Єрмак очолює кілька комісій – і стосовно майбутнього формату міжнародних відносин, і стосовно військово-технічної допомоги. Він та міністр оборони працюють в тандемі.

"Можливо, ці люди вважають, що надто посилився пан Єрмак, і потрібно прибрати людей, які з ним так чи інакше афільовані", – припускає Рейтерович. Вони мають бажання поставити свою людину і щось з того отримати. Такі персони, акцентує політолог, є всередині влади.

Давайте відверто: наш міністр оборони опинився на своєму місці. Він робить максимум, ми бачимо ці результати. Все, що залежить від міноборони, він намагається виконувати максимально якнайшвидше,

– відзначає політолог.

Тому подібні історії можуть бути спрямовані на те, щоб виставити міністра недієздатним. Ціль – домогтися якихось змін у силовому блоці. Рейтерович додав: міністр міг підписувати фінальний документ, в якому була загальна сума, яка стосувалася не чотирьох областей, а всіх.

Для міністра такий медійний спалах – додатковий привід провести розслідування, щоб надалі подібні інциденти не повторювалися. "Є багато нестиковок. Видно, що злили дуже специфічно цю інформацію з метою саме дискредитації", – підсумував Ігор Рейтерович.