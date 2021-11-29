Есть много замечаний от международных партнеров – Арестович о стрельбе Бутусова из гаубицы

Журналист Юрий Бутусов обнародовал в соцсетях видео, на котором он стреляет из гаубицы с комментарием "по российским оккупантам". Однако из-за этого случая относительно Украины есть много замечаний со стороны международных партнеров.

Об этом рассказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире 24 канала. По его словам, украинской стороне пришлось отвечать на их неприятные вопросы и выслушать "много горькой жалости".

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Арестович отметил, что государство было вынуждено на такое реагировать, ведь это событие получило широкую международную огласку не только в твиттере, где журналисты с мировым именем осудили такой поступок.

В частности, в свою пользу это использовала и Россия. Как отметил Арестович, ответный поступок остается "на совести и морали журналиста Бутусова".

Вопрос в том, что это не только россияне, ведь очень много критических замечаний и удивления от международных партнеров Украины,

– подчеркнул представитель украинской делегации в ТКГ.

Арестович также добавил, что государство теперь будет принимать меры, которые будут демонстрировать, что Вооруженные силы Украины контролируются.

По словам Юрия Бутусова , видео стрельбы из гаубицы было снято очень давно во время тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины.

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