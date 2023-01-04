Россия планирует очередную волну агрессии на ближайшие месяцы, – новое обращение Зеленского

Президент Владимир Зеленский 4 января традиционно обратился к украинцам. Он рассказал о новой военной помощи Украине и предупредил об очередной волне агрессии России.

Зеленский подчеркнул, что сегодня есть новые и мощные результаты от дипломатического марафона. К примеру, Франция выводит оборонную поддержку Украины на новый уровень. Украинский лидер поблагодарил Макрона.

Важно Залужный и Буданов доложили Зеленскому о ситуации на фронте и планах России.

Украина получит больше бронетехники, в том числе колесные танки французского производства. По словам Зеленского, это дает четкий сигнал всем другим партнерам. Нет никакой рациональной причины, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца. Такой сигнал очень актуален именно перед новым "Рамштайном".

Надо поставить точку в российской агрессии именно в этом году и не откладывать ни одну из оборонительных возможностей, которые способны ускорить поражение государства-террориста.

– подчеркнул Зеленский.

Россия планирует очередную волну агрессии

Президент рассказал о разговоре с премьер-министром Дании Фредериксен. Говорили об актуальной ситуации на передовой, а также о том, что в России сейчас планируют очередную волну агрессии на ближайшие месяцы.

Мы должны сделать эту волну последней – никакого шанса на реванш для террористов,

– отметил президент.

Он услышал поддержку со стороны Дании и увидел готовность вместе усиливать наши позиции в борьбе против агрессии.

Дипломатический марафон

Кроме того, Зеленский побеседовал сегодня с президентом Румынии. Он поблагодарил за уровень сотрудничества, которого страны достигли в прошлом году. В частности, это касается защиты Черноморского региона.

Президент анонсировал, что продолжит марафон переговоров с лидерами государств-партнеров и друзьями Украины по всему миру.

"На любую новую попытку агрессора дополнительно мобилизовать и бросить против Украины что-то еще мы уже отвечаем и будем отвечать очень конкретно и действенно. Именно тем, что необходимо на поле боя и для защиты всей территории нашего государства", – заверил Зеленский.

Глава государства отметил, что каждый из наших партнеров будет обладать конкретной информацией о потребностях нашей защиты. Цель всех одна: поскорее покончить с российской агрессией и восстановить надежный и долговременный мир.