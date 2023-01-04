Зеленський наголосив, що сьогодні є нові й потужні результати від дипломатичного марафону. Наприклад, Франція виводить оборонну підтримку України на новий рівень. Український лідер подякував Макрону.
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Україна отримає більше бронетехніки, зокрема колісні танки французького виробництва. За словами Зеленського, це дає чіткий сигнал усім іншим нашим партнерам. Немає жодної раціональної причини, що Україні досі не постачалися танки західного зразка. Такий сигнал неабияк актуальний саме перед новим "Рамштайном".
– наголосив Зеленський.
Росія планує чергову хвилю агресії
– зазначив президент.
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