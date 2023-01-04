Зеленський наголосив, що сьогодні є нові й потужні результати від дипломатичного марафону. Наприклад, Франція виводить оборонну підтримку України на новий рівень. Український лідер подякував Макрону.

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Україна отримає більше бронетехніки, зокрема колісні танки французького виробництва. За словами Зеленського, це дає чіткий сигнал усім іншим нашим партнерам. Немає жодної раціональної причини, що Україні досі не постачалися танки західного зразка. Такий сигнал неабияк актуальний саме перед новим "Рамштайном".

Треба поставити крапку в російській агресії саме цього року й не відкладати жодну з тих оборонних можливостей, які здатні пришвидшити поразку держави-терориста,

– наголосив Зеленський.

Росія планує чергову хвилю агресії

Президент розповів про розмову з прем’єр-міністеркою Данії Фредеріксен. Говорили про актуальну ситуацію на передовій, а аткож про те, що в Росії зараз планують чергову хвилю агресії на найближчі місяці.

Ми маємо зробити цю хвилю останньою – жодного шансу на реванш для терористів,

– зазначив президент.

Він почув тверду підтримку з боку Данії та побачив готовність разом посилювати наші позиції в боротьбі проти агресії.

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