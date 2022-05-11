Есть общая любовь к Украине: морпех "Волына" призвал бороться за защитников Мариуполя

Защитники Мариуполя продолжают титанически противостоять российской агрессии. Несмотря на доблесть и несокрушимый дух, им необходима помощь. Так что бойцы просят бороться за них.

Да, морской пехотинец "Волина" призвал всех к борьбе. Каждый сейчас должен отстаивать жизнь всех, кто защищает Мариуполь.

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Морская пехота научила любить Украину

Я – морской пехотинец. Именно морская пехота научила меня по-настоящему любить Украину ! Любить смело и отчаянно, любить с оружием в руках и в минуты наибольшей опасности, любить надежно, храбро и бескомпромиссно!

– подчеркнул он.

Боец добавил, что он будет испытывать чистую, безусловную, а также безоговорочную любовь к Родине. И будет делать, пока в груди будет биться его сердце. Ведь, по словам "Волыни", любовь к Родине гораздо глубже. В ней и светлые чувства сына к матери, брата – к сестре, отца – к ребенку. А сама эта любовь не имеет никаких пределов.

Он отметил, что морская пехота – его семья. Это те, кто без сомнений отдадут свою жизнь, чтобы защищать Украину. Это те, кто поделится последним поровну, подставит свое плечо или поможет тогда, когда это необходимо. А все потому, что у них одна общая любовь: к Родине.

Защитники Мариуполя требуют экстракции военных

В то же время, боец попросил всех бороться за гарнизон "Мариуполь". Он призвал мировое сообщество, не растерявшее духовные ценности и идеалы, людей, которые могут испытывать чужую боль и страдания, помочь экстракции украинских военных.

Я призываю весь мир, я призываю каждого помочь реализовать процедуру "extraction" для украинских военных!

– подчеркнул он.

Заметим, что ранее в сети возникла петиция. В ней призывают всех небезразличных спасти защитников Мариуполя. И за считанные дни она собрала более миллиона подписей. На момент написания этой новости – 1,2 миллиона.

С помощью нее все небезразличные призывают как ООН, так и генсекретаря начать процедуру Extraction без промедлений. Она предполагает перемещение людей с контролируемой враг территории в безопасную зону. Сам процесс не имеет ничего общего со сдачей в плен. Более того, защитники Мариуполя заявили, что падут в бою, но пленниками России не станут.

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