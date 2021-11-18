Есть ответ – "слуга" Жмеренецкий о вероятности утечки в спецоперации с вагнеровцами

Журналисты-расследователи Bellingcat обнародовали расследование о спецоперации с задержанием вагнеровцев. В то же время в материале есть информация о том, кто может быть виноват в срыве.

Об этом в эфире 24 канала рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Жмеренецкий. По его словам, речь идет именно о юридической стороне расследования.

Обратите внимание Можно сказать все, что угодно, – в ОП отреагировали на расследование о вагнеровцах

Вероятно, решение приняла разведка

"Там (в расследовании – 24 канал) есть четкий ответ на то, что президент не давал никаких указаний о переносе операции. В то же время эти указания не предоставлялись в присутствии президента", – сказал Жмеренецкий.

Депутат добавил, что также есть юридические выводы относительно того, что руководитель Офиса президента или другие работники ОП не имеют полномочий делать какие-либо приказы для разведки. То есть любые беседы, пожелания, не являются приказом.

Приказ может давать разведке только президент. Президент такого приказа не давал, соответственно, все решения, которые приняты по переносу, были приняты разведкой, а не по указанию президента. Это очень важный вывод,

– отметил нардеп.

Лукашенко могли не рассказывать об операции

И в отчете Bellingcat, и в отчете ВСК указано, что ни один свидетель, даже прошлое руководство разведки, не утверждает, что произошла утечка информации. Bellingcat в отчете указывает на то, что при допросах белорусские спецслужбы были уверены абсолютно, что боевики приехали в Беларусь для срыва выборов.

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Также есть выступление Александра Лукашенко, который также утверждал, что "какие-то боевики приехали для того, чтобы сорвать выборы в Беларуси". Это косвенно подтверждает, что никто не рассказывал Лукашенко об операции, заметил Алексей Жмеренецкий.

"Нет фактических оснований полагать, что была утечка, но, конечно, можно еще проверять, можно еще правоохранительным органам анализировать, допрашивать и это нужно делать. Но пока ни у кого нет подтверждений об утечке", – сказал депутат.

Жмеренецкий о расследовании Bellingcat: смотрите видео

Расследование Bellingcat: кратко