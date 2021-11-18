Про це в ефірі 24 каналу розповів народний депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Жмеренецький. За його словами, мовиться саме про юридичний бік розслідування.

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Ймовірно, рішення ухвалила розвідка

"Там (у розслідуванні – 24 канал) є чітка відповідь на те, що президент не давав жодних вказівок щодо перенесення операції. Водночас ці вказівки не надавалися в присутності президента", – сказав Жмеренецький.

Депутат додав, що також є юридичні висновки щодо того, що керівник Офісу Президента чи інші працівники ОП не мають повноважень робити будь-які накази для розвідки. Тобто будь-які бесіди, побажання, не є наказом.

Наказ може давати розвідці лише президент. Президент такого наказу не давав, відповідно, всі рішення, які прийняті щодо перенесення, були прийняті розвідкою, а не за вказівкою президента. Це дуже важливий висновок,

– зазначив нардеп.

Лукашенку могли не розповідати про операцію

І в звіті Bellingcat, і в звіті ТСК вказано, що жоден свідок, навіть минуле керівництво розвідки, не стверджує, що відбувся витік інформації. Bellingcat у звіті вказує на те, що при допитах білоруські спецслужби були впевнені абсолютно, що бойовики приїхали в Білорусь для зриву виборів.

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Також є виступ Олександра Лукашенка, який також стверджував, що "якісь бойовики приїхали для того, щоб зірвати вибори в Білорусі". Це опосередковано підтверджує, що ніхто не розповідав Лукашенку про операцію, зауважив Олексій Жмеренецький.

"Немає фактичних підстав вважати, що був витік, але, звичайно, можна ще перевіряти, можна ще правоохоронним органам аналізувати, допитувати і це потрібно робити. Але наразі ні в кого немає підтверджень про витік", – сказав депутат.

Жмеренецький про розслідування Bellingcat: дивіться відео

Розслідування Bellingcat: коротко